Übergriffe Der Groll auf Fremde

Das Grafitti in Dresden greift den Polizeieinsatz gegen ein TV-Team am Rande einer Pegida-Demo auf. © Foto: imago/Robert Michael

Chemnitz / Christine Keilholz

Die Vorfälle in Chemnitz sind nicht die ersten Nachrichten, die einen aufhorchen lassen. Wie rechts ist Sachsen?

Am Tag nach dem verhängnisvollen Sonntag herrscht in Chemnitz blankes Entsetzen. Am Ort, wo ein 35-Jähriger getötet wurde, liegen Blumen, halten Menschen inne. Am Abend dann prallen erneut zwei Welten aufeinander: Die einen wollen Zeichen setzen für das andere, das bunte Sachsen. Die anderen wollen den Tod des Mannes für ihre Zwecke nutzen. Tausende rechte Demonstranten und Gegendemonstranten stehen sich am Abend gegenüber, von der Polizei getrennt.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt gegen einen 23-jährigen Syrer und einen 22-jährigen Iraker, mehrfach ohne Grund auf das Opfer eingestochen zu haben. Ein Toter, zwei Schwerverletzte und zwei festgenommene Ausländer – aber dabei blieb es nicht bei diesem Stadtfest. Auf die Bluttat nach einem Gerangel mitten in der Nacht folgte eine Welle der Gewalt, die am Sonntagabend durch die Innenstadt schwappte. Plötzlich sah sich die Polizei 800 Rechtsextremen und Hooligans samt Mitläufern gegenüber, die sich spontan eingefunden hatten. Videos zeigen, wie Teilnehmer Jagd auf Menschen machen. Die Polizei, zunächst nur mit 50 Leuten vor Ort, musste Verstärkung aus Leipzig und Dresden rufen.

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) findet kaum Worte für das, was sich auf ihrem Stadtfest abgespielt hat. Sie sieht ihre Stadt nun da, wo schon viele sächsische Orte standen: Im Fokus von allgemeiner Empörung und Entsetzen, weil sich plötzlich Wut und Gewalt gegen Ausländer gerichtet entladen.

Schläger gegen Flüchtlinge

So geschah es in Heidenau, wo sich Rechtsradikale vor einer Asylunterkunft Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Oder in Freital, wo ein von Pegida-Einpeitschern aufgehetzter Mob vor dem Flüchtlingsheim grölte. Oder in Bautzen, wo nächtelang rechte Schläger einfielen, um sich junge Flüchtlinge vorzuknöpfen.

Chemnitz ist ein anderer Fall. Die drittgrößte Stadt und Industrie-Metropole Sachsens ist kein kleines Nest. Die Stadt, die früher Karl-Marx-Stadt hieß, steht mit vielen kleinen Unternehmen für merkantilen Fleiß und für bunte Urbanität. Chemnitz fehlt zwar der Glamour Dresdens und die Coolness Leipzigs, aber hier wird Geld verdient und gut gelebt.

Doch gegen die Stoßtrupps der organisierten Rechtsradikalen konnte sich die Stadt an diesem Wochenende nicht wehren. Landesinnenminister Roland Wöller (CDU) nannte die Gewalt „unerträglich“ und bat seinerseits um Besonnenheit. „Wir haben Spekulationen, wir haben Mutmaßungen, wir haben Falschmeldungen und regelrechte Lügen im Netz“, so Wöller.

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) leidet noch an den Reaktionen, die er in der vorigen Woche auf eine übereilte und voreilige Äußerung auf Twitter erhalten hat. Dabei will er keinesfalls die Fehler seines Vorgängers wiederholen. Stanislaw Tillich (CDU) brauchte seinerzeit Tage, um sich zu Vorfällen in Bautzen oder Heidenau zu äußern. Chemnitz ist für Kretschmer die erste Herausforderung, von der Tillich einige hatte. Es sei „widerlich, wie Rechtsextreme im Netz Stimmung machen und zu Gewalt aufrufen“, sagte er denkbar knapp.

Die Sachsen gelten als konservativ, heimatverbunden und identitätsbewusst. Das hat es seit der Wende allerdings auch Predigern der radikalen Rechten einfach gemacht, im Freistaat Gehör zu finden. In den frühen 90er Jahren Schauplatz heftigster Auftritte von Skinheads, hatte sich die Situation über die Jahre beruhigt. Das änderte sich, als 2015 die ersten Flüchtlinge kamen.

Plötzlich entlud sich ein unterschwelliger Groll gegen den Staat und die Fremden. Plötzlich waren die Glatzen und Stiernacken wieder da. In Sachsen betrat die islamfeindliche Pegida-Bewegung 2014 die Bühne – und in Sachsen könnte die AfD bei der Wahl in einem Jahr stärkste Kraft werden. Inzwischen hält die Hälfte das Land für überfremdet.

Chemnitz ist nun ein weiterer Ort in einer langen Reihe. Der SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas sieht in Chemnitz „selbsternannte Heimatschützer“ am Werk, gegen die die Polizei konsequent vorgehen müsse.