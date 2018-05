Leitartikel Thomas Block zur wiedererwachten Demokratie Demokratie ist wieder erwacht

Berlin / Thomas Block

Wenn man den Rechtspopulisten dieser Welt unbedingt etwas zugutehalten möchte, dann das: Es geht wieder um etwas. Die AfD in Deutschland, der Front National in Frankreich, die Forza Italia in Italien und Donald Trump in den USA kämpfen gegen das liberale Gesellschaftsbild des Westens. Sie bedrohen das Miteinander zwischen jenen, die immer hier waren, und jenen, die in den vergangenen Jahrzehnten neu hinzugekommen sind. Sie zündeln an dem internationalen Gleichgewicht, das Deutschland eine in der Geschichte ungekannte Periode des Friedens beschert hat. Sie zerren an den Weichen, die gestellt wurden, um den Klimawandel auf ein erträgliches Maß abzufedern. Sie wollen Minderheiten wieder aus der Gesellschaft ausschließen, die sich in jahrzehntelanger Arbeit mühsam ein gleichberechtigtes Dasein erkämpft haben und stellen essenzielle Pfeiler unserer demokratischen Grundordnung infrage.

Die Bedrohung ist real, das zeigt ein Blick in die USA. Doch zur Wahrheit gehört auch: Seit es wieder um etwas geht, ist unsere Demokratie aus einem tiefen Dornröschenschlaf erwacht, in den sie die letzte Große Koalition gesungen hat. Und das war dringend nötig.

Beobachten lässt sich das zum einen an den Debatten im Bundestag. Sie sind lebendiger, lauter, spannender geworden. Vor zwei Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass sich die Rede eines Abgeordneten millionenfach im Internet verbreitet. Beobachten lässt es sich aber auch auf der Straße. In Berlin, aber auch in Stuttgart, Rostock und Fulda, um nur mal einige Demonstrationen der vergangenen Wochen aufzuzählen, standen die Teilnehmer von AfD-Protesten meist einer Vielzahl von Gegendemonstranten gegenüber.

Vor dreieinhalb Jahren war das noch anders. Als damals die ersten Pegida-Demonstrationen in Dresden begannen, schauten Politik und Zivilgesellschaft lange fassungslos zu. Die fremdenfeindlichen „Abendspaziergänge“ mussten erst auf 10 000 Teilnehmer anwachsen, bis sich eine Gegenbewegung formierte. In der Hauptstadt haben nun 5000 AfD-Anhänger ausgereicht, um 25 000 Menschen auf die Straße zu treiben, die für etwas gekämpft haben, was vor gar nicht so langer Zeit selbstverständlich schien. Deutschland ist wieder politischer geworden. Die Gesellschaft ist wieder bereit, für ihre Errungenschaften zu kämpfen. Schade, dass es dafür die AfD gebraucht hat.

Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie verlangt harte Arbeit, Engagement und Pole, die sich aneinander reiben. Die konsensorientierte Politik der vergangenen Jahre hat das völlig außer Acht gelassen. Sie hat sich auf ihren Erfolgen ausgeruht und der AfD so den Weg in den Bundestag geebnet. Wer die Bedrohung, die von den Rechtspopulisten ausgeht, abwenden möchte, muss einen Weg finden, den Diskurs auch ohne sie aufrecht zu erhalten. Allen etablierten Parteien sollte daran gelegen sein, dass das Engagement, das wir nun beobachten können, eines Tages auch wieder ohne die AfD weiterleben kann.

