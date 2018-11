Alter Demenz verwüstet Gehirne: „Wo bin ich?“

Stuttgart / Axel Habermehl

Manchmal fängt Evi Aulfinger plötzlich an zu weinen. Obwohl sie zuhause ist, in Ruhe, und Ehemann Jörg neben ihr sitzt, fließen Tränen. „Ich glaube, sie ist sich dann kurz ihrer Situation bewusst“, vermutet Jörg Aulfinger. Er versuche in diesen Momenten, sie abzulenken. „Guck mal“, sage er dann und zeige auf irgendetwas. Ablenkung von den lichten Momenten, das ist eine seiner Taktiken gegen die Alzheimer-Erkrankung seiner Frau.

Jörg Aulfinger, 69 Jahre alt, sieht aus wie ein Model aus einem Katalog für Kreuzfahrt-Reisen. Groß, braungebrannt, mit eisengrauem Haar, wachen blauen Augen, er hat einen Händedruck wie ein Holzfäller. Aulfinger braucht seine Kraft, körperlich, seelisch, finanziell. Statt wie geplant im Ruhestand mit seiner Frau viel zu reisen, pflegt er sie jetzt.

Vor vier Jahren ging es los, mit ersten Auffälligkeiten bei der Arbeit. Zusammen haben die Aulfingers fast 40 Jahre ihr gemeinsames Unternehmen aufgebaut. Sie begannen mit Ende 20 und einem kleinen Schrotthandel in Stuttgart-Feuerbach. „Zwei Chefs, ein Fahrer, ein Lagerarbeiter“, erinnert sich Aulfinger. Heute führt sein Sohn die Firma an zwei Standorten mit 45 Mitarbeitern.

Jörg Aulfinger war in dieser Aufstiegsgeschichte eher für das Handfeste zuständig, seine Frau für alles dahinter: Buchhaltung, Personal, Betriebsklima. „Wir haben das gern gemacht“, sagt er. „Wenn Sie selbstständig sind, müssen Sie es gern machen.“ Doch 2014 begann Evi Aulfinger Sätze zu sagen wie: „Mir wird alles zu viel.“ Und: „Ich möchte das nicht mehr.“ Es folgten Ausfallerscheinungen, erst kleinere, dann größere. Unsicherheiten im Alltag, Orientierungsschwächen. Sie vergaß viel, auch Dinge, die ihr immer wichtig waren. Dazu kam kreisrunder Haarausfall. Irgendwann rief sie ihren Mann zum ersten Mal von unterwegs an und fragte: „Wo bin ich?“ Evi Aulfinger hatte Angst. Erst nach einem Vierteljahr ging die damals 65-Jährige zum Hausarzt, der schickte sie zum Neurologen. Dessen Diagnose: Alzheimer. Seitdem wird es immer schlimmer.

Demenz – lateinisch „weniger Geist“ – ist ein Syndrom, das viele verschiedene Ursachen, Formen und Verläufe haben kann. Die häufigste Grundkrankheit ist Alzheimer. Demenz verwüstet Gehirne, unumkehr- und unheilbar. Sie raubt Erkrankten ihr Erinnerungsvermögen, ihre Sprache, ihre geistigen Fähigkeiten. Das Hirn verändert sich, degeneriert, verliert Masse. Nervenzellen sterben, Verbindungen zwischen ihnen reißen ab. Eiweißablagerungen, sogenannte Pla­ques, häufen sich an und Protein-„Fibrillen“ verstopfen alles.

Demenz wird unsere alternde Gesellschaft in Zukunft noch stärker prägen. Derzeit leiden rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland daran, etwa ­

204 000 in Baden-Württemberg. Weil die Gefahr mit zunehmendem Alter wächst und die Bevölkerung immer älter wird, steigen die Zahlen rasant. Jedes Jahr

treten in Deutschland mehr als 300 000 Neuerkrankungen auf, deutlich mehr als Kranke im gleichen Zeitraum sterben. „Sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt, wird sich nach Vorausberechnungen der Bevölkerungsentwicklung die Krankenzahl bis zum Jahr 2050 auf rund 3 Millionen Menschen bundesweit erhöhen“, stellte die Landesregierung jüngst in der Antwort auf eine Landtagsanfrage fest. Für Baden-Württemberg wären das 360 000 Menschen.

So hilflos wie ein Kind

Evi Aulfingers Alzheimer, und das ist typisch, verläuft in Phasen. Eine Weile ist ihr Zustand stabil, dann kommt ein Bruch, und sie baut deutlich ab. Bis 2016 fuhr sie Auto, dann wurde das zu gefährlich. 2017 gab es einen Vorfall in einem Bekleidungsgeschäft, als die wohlhabende, unbescholtene Frau ohne zu zahlen mit Ware davonging und angezeigt wurde. Heute ist sie so hilflos wie ein Kind.

An einem Montagnachmittag im November sitzt Evi Aulfinger an einer Kaffeetafel in der Begegnungsstelle der „Evangelischen Gesellschaft“ in Stuttgart, schaut auf ein Tablett mit Gegenständen und weiß nicht, was man von ihr will. Ratlos sieht sie aus, blickt sich hilfesuchend um, lächelt unsicher. Annette Kattenstroth, früher Lehrerin und Musiktherapeutin, hat das Tablett vor sie hingestellt. Sie leitet die wöchentlichen Treffen mit Demenz-Kranken, die es seit Anfang der 90er Jahre gibt.

Heute sind vier „Gäste“ gekommen, alle in unterschiedlichen Demenzstadien. Neben Kattenstroth sind drei freiwillige Helferinnen da: Eine 1:1-Betreuung, besser geht es nicht. Alle essen zusammen, basteln, singen, tanzen, bewegen sich, spielen und gehen spazieren. „Unser Ziel ist Freude und Bestätigung“, sagt Kattenstroth, die alle Gäste sehr liebevoll behandelt. Das Wort Demenz verwendet sie hier nicht. „Wertschätzender Umgang“ ist ihr Ziel. „Anregen, aber nicht überfordern.“

Nun also das Spiel mit dem Tablett: Darauf hat Kattenstroth einen Schlüssel, ein Handy, eine Sonnenbrille, eine Schere und eine Quitte gelegt. Mehrfach hat sie alles aufgezählt und gezeigt, auch eine Geschichte um die Dinge wurde erdacht und vorgetragen. Dann wurde ein Schal über das Tablett gebreitet und heimlich die Quitte weggenommen. Frau Aulfinger soll jetzt sagen, was fehlt.

Doch sie kann sich nicht erinnern, und obwohl alle sehr freundlich sind, spürt sie ihr Versagen. Sie merkt, dass sie es eigentlich schaffen sollte, wird unruhig, ihre Hände sind in Bewegung. Bald darauf geht sie mehrfach aus dem Raum, irgendwann entdeckt sie draußen ihren Mann, der gekommen ist, sie abzuholen. Er kann sie beruhigen.

„Das Gespür verkümmert nicht“, sagt Aulfinger. „Atmosphären und Stimmungen kriegt sie zu 100 Prozent mit.“ Er versuche daher immer, größte Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen. „Immer ruhig und verständnisvoll zu bleiben, das ist das Schwierigste“, sagt er.

Demenz betrifft nicht nur die Kranken. Mit fortschreitendem Verlauf geht entsprechende Hilfsbedürftigkeit einher. Demenz-Kranke machen inzwischen rund die Hälfte aller Pflegebedürftigen in Deutschland aus. Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg schätzt, dass rund zwei Drittel aller dementen Menschen zuhause von Angehörigen gepflegt werden, jedenfalls eine Weile.

Oft sind es Ehepartner, selbst schon alt und nicht mehr so leistungsfähig, die diese schwere Last tragen. Getrieben von Liebe und Verantwortung, unterstützt durch professionelle Hilfen, ambulante Dienste oder Pflegerinnen aus Osteuropa halten viele lange durch. Dafür braucht man Kraft, Nerven und Geld. Aber manchmal reicht es nicht.

Carin Schober hat ihren Mann zehn Jahre versorgt. Diesen Sommer brach sie zusammen. „Mir ging es so dreckig“, sagt sie. Sie hielt den Stress nicht mehr aus, die Anspannung, die Bürokratie, die Isolation, die emotionale Last, dazu Berge von Wäsche wegen der Inkontinenz. Schober litt an Schlafstörungen, weil ihr Mann nachts durch die Wohnung wanderte. Sie verlor massiv Gewicht, machte weiter, hatte Probleme mit den Augen, ging zum Arzt, einmal maß er einen Blutdruck von 180. Einmal fiel Carin Schober eine Treppe hinab, verletzte sich. Irgendwann entschied sie: Es geht nicht mehr.

Viele Angehörige werden selbst krank

Seit sechs Wochen ist ihr Mann jetzt im Pflegeheim. „Zum Glück habe ich einen Platz bekommen, ich war restlos am Ende“, sagt Schober. Die 75-Jährige sitzt in der Cafeteria des Heims, knabbert an einem Schinken-Käse-Croissant und erzählt von ihrem Gatten: „Ein ganz kluger und feiner Mann, mit Diplom und Doktortitel, der nicht mal mehr drei und drei addieren kann, geschweige denn alleine auf die Toilette gehen.“ Mit 78 begann seine Demenz, heute ist er 88. „Er verliert immer mehr von seiner Persönlichkeit. Es ist nicht mehr mein Mann, der da oben sitzt“, sagt sie. „Es ist nur noch eine Art Hülle.“

Zwei Drittel aller Dementen müssen irgendwann ins Heim. Bis es soweit ist, opfern sich viele Angehörige so auf, dass sie selbst krank werden – und manche auch arm. Um einen Heimplatz bezahlen zu können, muss man Vermögen haben, eine Beamtenpension oder eine gute Zusatzversicherung. Schober etwa zahlt 4700 Euro im Monat an das Heim, 1700 erstattet die Beihilfe, den Rest muss sie selbst aufbringen. Im Schnitt, schätzen Experten, kostet ein Vollzeit-Betreuungsplatz je nach Lage und Qualität etwa 4000 bis 5000 Euro monatlich. Die Pflegeversicherung zahlt je nach Pflegegrad Zuschüsse. Im Pflegegrad zwei sind es 770 Euro, im Pflegegrad fünf 2000 Euro. Die Differenz muss privat aufgebracht werden. So suchen viele Betroffene neben ihrem Kampf um das Wohlergehen der Kranken nach dem passenden Modell für ihren Fall und das aktuelle Stadium, füllen Wartelisten für Kurzzeit- Pflegeplätze, sehen sich nach Agenturen um, die Osteuropäerinnen nach Deutschland lotsen, telefonieren herum, stricken ein Netz.

Jörg Aulfinger macht sich über seine Zukunft und die seiner Frau keine Illusionen. „In drei Jahren“, sagt er, „wird sie nur noch eine Hülle sein. Ich weiß nicht, ob ich sie dann noch pflegen kann oder ob sie ins Heim muss. Aber das will ich auch gar nicht wissen. Ich konzentriere mich immer auf den nächsten Tag.“