Kommentar Stefan Kegel zum Ausländerzentralregister Datenbank-Reform: Der Ausländer wird gläsern

Berlin / Stefan Kegel

Was würde geschehen, wenn in Deutschland eine Datenbank aufgebaut würde, in die alle Einzelheiten der erfassten Personen einfließen und auf die Tausende Behörden Zugriff hätten? Und zwar nicht nur auf Nachfrage, sondern einfach so auf Knopfdruck? Augenfarbe, Größe, Fingerabdruck, Herkunft, Verwandte, soziale Leistungen, Gesundheitsdaten, Verfehlungen – alles. Der Aufschrei im datenschutzverliebten Deutschland wäre gigantisch. Bei Ausländern wird es wohl bald so kommen. Aber ein Aufschrei ist nicht zu erwarten. Dazu sind die Erfahrungen von 2015 zu präsent.

Der Vorwurf, Horst Seehofer wolle mit seiner Reform des Ausländerzentralregisters den „gläsernen Ausländer“ schaffen, ist gar nicht so weit hergeholt. Er würde das sicherlich nicht einmal bestreiten. Ein Staat müsse wissen, wer sich in seinen Grenzen aufhalte, betont er gern. Den Vorwurf des „Kontrollverlustes“ aus der Zeit vor gut drei Jahren soll es unter seiner Ägide nicht mehr geben. Fälle wie den des Terroristen Anis Amri, der unter zahlreichen Alias-Namen staatliche Leistungen kassierte, sind als Mahnung gegenwärtig.

Insofern ist eine solche Datensammlung nachvollziehbar. Es ist nicht hinnehmbar, dass es unter den vielen Schutzsuchenden auch Menschen gibt, die hier unbemerkt doppelt und dreifach Leistungen kassieren, widerrechtlich hier bleiben oder Terrorakte vorbereiten. Grundsätzlich wirft die Einrichtung solch einer Sammlung aber die Frage auf, wie groß der Appetit der Sicherheitsbehörden dadurch in anderen Bereichen wird. Vom „gläsernen Ausländer“ bis zum „gläsernen Inländer“ ist es technisch nur ein Katzensprung.