Der CSU-Vorstand beendet am Samstag seine zweitägige Klausur. Zum Abschluss des Treffens am Starnberger See soll unter anderem die neue „Klimastrategie“ beschlossen werden, mit der die CSU in die entscheidende Phase der Koalitionsberatungen über ein großes Klimaschutz-Paket gehen will. Kerngedanke ist, Anreize für mehr Klimaschutz zu setzen anstatt beispielsweise eine CO2-Steuer einzuführen. Unter anderem will die CSU den Kauf energiesparender Kühlschränke, Waschmaschinen oder Trockner kräftig steuerlich fördern: Wer sich energieeffiziente Haushaltsgeräte zulegt, soll künftig 20 Prozent der Kosten bei der Steuer erstattet bekommen.

Söder legt im Klima-, Umwelt- und Artenschutz seit Monaten ein enormes Tempo vor. Nicht alle in seiner Partei sind davon restlos begeistert - manchen in seiner Partei geht dies zu schnell. Man dürfe „den Gaul des Zeitgeistes“ nicht zu Tode reiten, warnte am Freitag beispielsweise der CSU-Wirtschaftspolitiker Peter Ramsauer, man müsse „Maß und Mitte“ wahren. Ramsauer lobte andererseits aber die Kopplung von Klima- und Wirtschaftspolitik im neuen CSU-Klimakonzept.

Am Mittag wollen Parteichef Markus Söder, Generalsekretär Markus Blume, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der Fraktionschef im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, über die Klausur informieren.