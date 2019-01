CSU-Parteitag Horst Seehofer: CSU-Ehrenvorsitz und Mini-Parteizentrale zum Abschied

München / Patrick Guyton

Der Abgang von Horst Seehofer fällt nüchtern aus. Markus Söder will als neuer Chef die „Zugereisten“ mit der CSU vertraut machen.

Soll das ein freundliches Abschiedsgeschenk der Parteiführung sein oder liegt darin eine kleine Gemeinheit? Sie haben Horst Seehofer, der gerade seine letzte Rede als CSU-Chef gehalten hat, ein Modell der Parteizentrale hingestellt. Maßstabsgetreu, für seine hinlänglich bekannte Modelleisenbahn in seinem Ferienhaus. Was soll das heißen? Horst, Du bist Rentner, ab in den Keller, geh Eisenbahn spielen? Seehofer nimmt das Modell mit bemühtem Lächeln in Empfang. Umständlich scherzt er ein wenig: Wenn er die Zentrale so sehe, würde er sich vielleicht wieder bewerben wollen. Und: „Ich werde ja erst 70.“

Die Verabschiedung auf dem Parteitag in München fällt nüchtern aus. Seehofers Rede ist kurz, als Botschaft gibt er den Seinen mit: „Verachtet mir die kleinen Leute nicht.“ Der Beifall bleibt dünn, die Standing Ovations erfolgen pflichtgemäß.

Jedem Abschied wohnt ein Anfang inne. Der beginnt nicht gerade furios für Markus Söder mit seiner Wahl zum neuen Parteichef: 87,4 Prozent wählen ihn, 90 Prozent plus x hätten als Erfolg gegolten. Ausgerechnet die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die Gast des Münchner Treffens ist, bezeichnet das als „sehr ehrliches Ergebnis“. Seehofer hatte bei seiner ersten Wahl 2008 genau 90,3 Prozent bekommen.

„Mein Werk ist getan“

Der Parteitag wird zügig abgehalten. Alle wirken sie etwas müde und geschafft. Man meint, die Reden so oder in Abwandlungen in letzter Zeit schon mehrfach gehört zu haben. „Mein Werk ist getan“, sagt Seehofer zum Schluss. Markus Söder bedankt sich artig. In einer vorbereiteten Überraschungsaktion wird dieser dann zum dritten CSU-Ehrenvorsitzenden ausgerufen, diesen Titel trugen bisher nur Edmund Stoiber und Theo Waigel.

Markus Söder spricht über seine künftige Aufgabe mit Timbre in der Stimme: „Parteivorsitzender ist eine emotionale Berufung.“ Erneut kündigt er an, die CSU zu modernisieren, sie ökologischer zu machen, offener, jünger, liberaler. Und dabei doch die konservative Prägung zu behalten. „Die CSU steht dafür, dass Bayern bleibt, wie es sein sollte“, sagt er. Aber: Die vielen „Zugereisten“ in den Städten seien „noch nicht mit der CSU vertraut“. Für diese gelte, dass man „nicht nur durch Geburt Bayer wird, sondern durch Einstellung und Überzeugung“. Er sei nicht bereit, „München und andere Städte den Grünen zu überlassen“. Die AfD geht er erneut hart an, sie sei „auf dem Weg in den rechtsextremistischen Bereich“.

Er weiß, dass mancher zweifelt, ob er ein Teamplayer sein kann. Es gibt Verletzungen, Söder ist nicht allen sympathisch, so sind die 97 Nein-Stimmen zu erklären. Ludwig Spaenle etwa, einst mächtiger Kultus- und Wissenschaftsminister sowie Söder-Intimus, war von diesem aus dem Amt gekickt worden.

AKK als Star

Jetzt sitzt Spaenle in einer vorderen Reihe, er ist weiter im Parteivorstand, und steht als einziger demonstrativ nicht auf und klatscht nicht, als Söder seine Rede beendet hat. Eine CSU-Frau mit Verantwortung in der oberbayerischen Lokalpolitik kritisiert den neuen Parteivorsitzenden als „Egomanen“, ihren Namen möchte sie nicht nennen. „Mir fehlt das Menschliche“, sagt sie am Telefon, sie sei nicht „zum Huldigen“ da.

Und dann wäre da noch die beschworene neue Einigkeit der Unionsparteien. „Liebe Brüder und Schwestern der CSU“, begrüßt Annegret Kramp-Karrenbauer die Delegierten fest umarmend, redet von der „einen politischen Familie“. Sie seien zwar „nicht beide gleich“, würden aber „immer am gleichen Strang ziehen“. Bei ihrem Abschied wird sie umringt von einer großen Traube aus Parteitagsdelegierten. Gemessen daran, wäre sie derzeit die beliebteste CSU-Politikerin. Alle wollen ein Selfie mit „AKK“.

Das könnte dich auch interessieren: