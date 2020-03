In Bayern steigt die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus weiter. Allein am Samstag wurde in dem Freistag ein Plus von 123 Fällen im Vergleich zum Freitag registriert. Ein Grund für die Landesregierung, weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung zu unternehmen. So sind seit dem Wochenende auch Schloss Neuschwanstein und die weiteren Schlösser in Bayern sowie die Spielbanken geschlossen.

Bundeswehr soll Kampf gegen Coronavirus stärker unterstützen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert, die Bundeswehr stärker für den Kampf gegen die Corona-Epidemie einzusetzen. „Wir sollten überlegen, die Bundeswehr stärker einzubinden. Sie muss mit Pflegepersonal, Ärzten, Laboreinrichtungen und Kapazitäten in ihren Krankenhäusern mithelfen“, sagte der CSU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Das ist angesichts dieser Krise unabdingbar.“

Weitere Auflagen zum Schutz älterer und kranker Menschen

Von der Staatsregierung verhängte, weitreichende Auflagen für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen traten am Samstag in Kraft. Zum Schutz älterer und kranker Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus wurden die Besuchsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Pro Patient ist dem Gesundheitsministerium nach ein Besucher pro Tag für jeweils eine Stunde angestrebt.

Während sich in manchen Supermärkten und Drogerien Menschen mit diversen Vorräten eindeckten, blieben in vielen Straßencafés am Samstag trotz milden und sonnigen Wetters Stühle frei. Publikumsträchtige Veranstaltungen fielen aus. Die Therme in Erding machte vorübergehend zu.

Zugspitzbahn stellt den Betrieb ein

Ab Montag geht dann auch auf Deutschlands höchstem Berg nichts mehr. Der Betrieb der Zugspitzbahn wird bis auf Weiteres eingestellt. „Die Zugspitze ist zu und das Gebiet Garmisch-Classic auch“, sagte eine Sprecherin. Auch die Skigebiete Wendelstein, Großer Arber, Brauneck, Wallberg, Spitzingsee und Sudelfeld stellen den Betrieb ein.

Ebenfalls ab Montag bleiben für fünf Wochen - bis zum Ende der Osterferien - landesweit alle Schulen, Kindertagesstätten und Krippen geschlossen. Söder und Arbeitsministerin Carolina Trautner (CSU) hatten bereits am Freitag an alle Arbeitgeber appelliert, die Arbeitszeiten flexibel zu gestalten, um die Kinderbetreuung zu gewährleisten.