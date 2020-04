In einer Besprechung aller Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am heutigen Mittwoch will Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) für eine „behutsame und kontrollierte Öffnung der Gesellschaft“ werben. Das geht aus einem Papier mit „Überlegun...