Der Streit um die fehlenden Saisonarbeiter in der Landwirtschaft hat nun auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erreicht. Da wegen der Corona-Krise die Grenzen geschlossen sind und die Reisefreiheit stark eingeschränkt wurde, suchen die Landwirte händeringend um Arbeitskräfte. Mit einem Schreiben, Betreff: „Brandbrief! Unsere Saisonbetriebe brauchen Hilfe – sofort!“, haben sich einige Politiker der Unions-Bundestagsfraktion an das Kanzleramt, das Innenministerium sowie an das Landwirtschaftsministerium gewandt.

Der Brief ist zwar freundlich formuliert, aber deutlich. Die Unionspolitiker Gitta Connemann und Albert Stegemann fordern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, Einreisebeschränkungen für Saisonarbeitskräfte aus Rumänien und anderen EU-Mitgliedstaaten unverzüglich zu lockern.

Die Lage der Landwirte in Deutschland ist verzweifelt

Von einer „verzweifelten Situation in der Landwirtschaft“, ist in dem Brief die Rede. Die Bauern müssten in den nächsten Tagen entscheiden, welche Obst- und Gemüsesorten angebaut und geerntet werden könnten, daher sei keine Zeit zu verlieren, heißt es. „Zur Wahrheit gehört, dass unser Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse im Schnitt zwischen nur 22 und 38 Prozent liegt.“ Die Weichen für das Angebot ab Sommer würden jetzt gestellt, schreiben die Abgeordneten.

Ihrer Meinung nach, müsse „unverzüglich gehandelt werden“. Seit über zwei Wochen befänden sich das Bundesinnenministerium (BMI) und das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) in Gesprächen darüber, wie die ausländischen Saisonarbeiter ersetzt werden können. Während das BMEL darauf besteht wenigstens einen Teil der Arbeiter wieder ins Land zu holen, favorisiert das BMI den Einsatz von Asylbewerbern als Erntehelfer. Dementsprechend zurückhaltend reagierte das von Horst Seehofer (CSU) geführte Haus auf die Forderung der EU-Kommission. Deren Präsidentin Ursula von der Leyen hatte zuvor die teilweise Öffnung der Grenzen für Erntehelfer aus EU-Staaten gefordert. „Wir brauchen Menschen, die unsere Lebensmittel anbauen und ernten“, sagte von der Leyen.

Viele Flüchtlinge suchen in Deutschland Arbeit

Doch der Appell verhallte. Das BMI prüft derzeit andere Optionen. Eine Sprecherin des Innenministeriums teilte mit, dass die Mehrheit der Asylbewerber keinem gesetzlichen Beschäftigungsverbot unterliege. Nach Angaben des BMI waren Ende Februar rund 420 000 Flüchtlinge mit einem Schutzstatus arbeitsuchend gemeldet. Diese Personen stünden dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung, so das Innenministerium.

Auch die Landwirte fordern schnelle Entscheidungen. „Die Ernte kann nicht warten“, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. „Wir brauchen unsere erfahrenen und bewährten Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa, die seit vielen Jahren zu uns kommen“, sagte er.

Sollte nicht „innerhalb der nächsten Tage“ eine Entscheidung fallen, würden nicht nur Landwirte massive Einnahme-Einbußen haben, sondern das Angebot bei Obst- und Gemüse werde sehr viel geringer ausfallen als üblich, was zu höheren Preisen führen würde. Auch Importe aus dem Ausland würden wegfallen, da auch Obst- und Gemüsebauern im Süden von dem Ausfall der Saisonkräfte betroffen seien.

Bundeslandwirtschaftsministerin verspricht den Landwirten Hilfe

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) reagierte als erste auf den Brandbrief der Landwirte. Am Mittwochmorgen ließ sie in einem TV-Interview wissen: „Wir werden auf Saisonarbeiter nicht verzichten können“. Die Landwirte und ihre Mitarbeiter seien systemrelevant, deshalb müssen jetzt Standards für Saisonarbeiter so aufgestellt werden, um gesundheitliche Risiken für die Bevölkerung auszuschließen. Sie werde auch das Robert-Koch-Institut (RKI) hinzuziehen, „um gemeinsam zu beraten, welche Standards eingehalten werden müssen“, versprach die Ministerin.