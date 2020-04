Erinnert sich noch jemand an das Megathema des vergangenen Jahres? So hitzig der Streit über Sinn und Unsinn von Klimapolitik ausgetragen wurde, so ruhig ist es um die Energiewende geworden, seitdem Deutschland in der Corona-Krise steckt. Völlig zu Recht genießt die Eindämmung von Covid-19 momen...