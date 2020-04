Das ist ja mal ein Funken Hoffnung. Kurz vor Ostern sickert durch, dass die Leopoldina-Forscher baldige Schulöffnungen für möglich halten. Für den Fortgang der Corona-Krise ist das wichtig, denn die Bundesregierung hat immer wieder betont, dass sie sich bei ihren Entscheidungen an der Expertise der Leopoldina orientiert. Doch Vorsicht: Ein Versprechen, dass nun schnell wieder Normalität einkehrt, ist das nicht.

Die Chance auf einen regulären Verlauf der Abschlussprüfungen besteht

Denn selbst wenn sich die Regierungen aus Ländern und Bund dem Gutachten anschließen, dürften erst einmal längst nicht alle Schüler zurück in den Unterricht. Wie genau das Hochfahren der Schulen abläuft, wird zwar davon abhängen, wie viele Schutzmasken verfügbar sind. Die Chance, dass wenigstens die Abschlussprüfungen mehr oder weniger ordentlich über die Bühne gehen, ist aber deutlich gewachsen – auch wenn alle, die nun in die Schulen zurückkehren, sich an neue Regeln halten müssen.

Disziplin ist aber auch von den Politikern gefragt. Ein Hin und Her wie bei den Schulschließungen darf sich nicht wiederholen, das wissen die Bildungsminister. Ob sie das auch beherzigen? Nächste Woche wissen wir mehr.