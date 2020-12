Eigentlich sollte die Impfstoff-Zulassung in den harten Corona-Zeiten ein Hoffnungsschimmer sein. Doch eine in England aufgetauchte Mutation von Sars-Cov-2 schreckte zunächst Großbritannien und dann die ganze Welt auf, Verkehrsverbindungen zur Insel wurden gekappt. Was ist über die Mutation bekan...