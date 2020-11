Robert-Koch-Institut (RKI) die aktuelle Lage Deutschlands in der Fallzahlen sind insgesamt immer noch sehr hoch, viel zu hoch", sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin mit Blick auf die Infektionen mit dem neuesten Corona-Zahlen vermeldet. Sehr Ernst! So schätzt dasdie aktuelle Lage Deutschlands in der Corona-Krise ein. "Diesind insgesamt immer noch sehr hoch, viel zu hoch", sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin mit Blick auf die Infektionen mit dem Coronavirus . Eine "gute Nachricht" sei allerdings, dass die Zahlen aktuell nicht weiter stiegen. Am Donnerstag, den 19.11.2020, wurden mehr als 22.600 Neuinfektionen mit denvermeldet.

So schätzt das RKI die Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland weiter?

stabilisiert". "Wir wissen aber nicht, ob das schon eine Trendwende ist", sagte Wieler. "Das müssen wir tatsächlich noch abwarten". Der RKI-Chef verwies zudem darauf, dass die Zahlen der schweren Infektionsverläufe und der Intensivpatienten stiegen. Zudem sei auch "die Zahl der Todesfälle weiterhin sehr hoch". Zuletzt wurden immmer wieder neue Rekordwerte bei den Fallzahlen vermeldet. Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist auf einem Höchststand . Seit Mittwoch ist keiner der 401 Stadt- und Landkreise Deutschlands mehr ohne Corona-Tote . Die Zahlen hätten sich "auf einem hohen Niveau". "Wir wissen aber nicht, ob das schon eineist", sagte Wieler. "Das müssen wir tatsächlich noch abwarten". Der RKI-Chef verwies zudem darauf, dass die Zahlen derund derstiegen. Zudem sei auch "die Zahl der Todesfälle weiterhin sehr hoch".

Wirkt der Corona-Lockdown light im November sich schon auf die Fallzahlen aus?

Die Stabilisierung der Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland steht nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) in Zusammenhang mit den getroffenen Eindämmungsmaßnahmen. Die Stabilisierung der Zahlen auf hohem Niveau sei ein Hinweis, dass man langsam sehen könne, dass die strengen Regeln greifen, sagte die Leiterin des RKI-Lagezentrums, Ute Rexroth, am Donnerstag in Berlin.

Die Bevölkerung halte sich daran und die Maßnahmen wirkten. Die Fallzahlen seien trotz der leichten Entspannung aber weiter zu hoch. RKI-Chef Lothar Wieler ergänzte, er sei optimistisch, dass sich der Trend fortsetze - aber man sei noch lange nicht über den Berg.