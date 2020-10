Bereits seit Montag gilt Pandemiestufe 3 mit verschärfter Maskenpflicht in Baden-Württemberg . Ministerpräsident Winfriedund Sozialminister „Manne“ Lucha haben am Dienstag bei der Sitzung der Landesregierung mit ihren Kollegen über die Situation beraten und weiterein Aussicht gestellt.

Im Gespräch war unter anderem eine neue Strategie mit noch mehr Corona-Tests in Baden-Württemberg . Außerdem sind bundesweitim Visier. „Ich möchte uns allen. Wir haben sehr viel richtig gemacht. ich bin beeindruckt von dem Kraftakt, den das Land in den vergangenen Monaten vollbracht hat“, sagte Kretschmann vor Medienvertretern. Der Ministerpräsident ermahnte die Bürger aber auch zum Maskentragen. Einemit Kritik am Föderalismus, wie sie von Markus Söder ins Gespräch gebracht worden war, lehnt Kretschmann hingegen ab.