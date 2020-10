Spätestens ab einer 7-Tages-Inzidenz von 35 müssen die Gesundheitsämter in den betroffenen Gebieten in Bayern die verschärften Corona-Regeln durch die Allgemeinverfügung anordnen. Dabei gilt die Maskenpflicht...

Wegen der aktuellen Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland gibt es. Nicht nur in Bayern, auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wurden die Coronaregeln verschärft . Aber was genau gilt dort jetzt?