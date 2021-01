In der Bayerischen Regierungserklärung vom 15. Dezember 2020 heißt es: „Wir haben letzte Woche bereits Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren verfügt. Das war ein wichtiges Signal für Bayern, aber auch darüber hinaus.“

Darin lobt der Ministerpräsident Markus Söder vorangegangene Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel und die dortige einheitliche Philosophie: „Kontakte runter und daheimbleiben. Wirklich daheimbleiben!“ Ebenso forderte Söder bereits einen vollständigen Lockdown bereits ab dem 16 Dezember. Dieser kam auch bundesweit. Und zwar mit folgenden Maßnahmen:

Vom ersten Tag des harten bundesweiten Lockdowns in Deutschland wurden auch indieund. Studien zeigen, dass es in Schulen und Kitas viele Infektionen gibt. Das Robert Koch-Institut (RKI) bestätigt bei Kindern und Erwachsenen eine ähnliche. Das Helmholtz-Institut in München kommt in seiner Antikörperstudie zum Ergebnis, dass Kinder und Jugendliche bis zu sechsmal mehr infiziert sind als es die gemeldeten Zahlen ausweisen. Mit ein Grund dafür ist, dass die Hälfte der infizierten Kinder und Jugendlichen dabei überhauptzeigt, wie es auf der bayern.de weiter heißt. Doch wie geht es weiter mit Schule und Kita?