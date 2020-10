Touristen in der Hotels in Bayern verlassen. Vom 2.11.2020 an sind touristische Übernachtungen im Freistaat verboten, sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums. Schlechte Nachricht fürin der Corona-Krise : Bis Montagvormittag müssen alle Touristenin. Vom 2.11.2020 an sind touristische Übernachtungen im Freistaat verboten, sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums.

Corona-Regeln Bayern - Übernachtungsverbot für Touristen und Urlauber ab 2.11.

Die aktuelle Coronaregeln Bayerns verbieten touristische Übernachtungen im Freistaat ab Montag, 2. November. Doch Die Regierung gewährt Urlaubern eine Kulanz bei ihrer Abreise: „Übernachtungsgäste dürfen aus Kulanz auch noch im Laufe des Vormittags des 2. Novembers abreisen, obwohl die Verordnung eigentlich schon ab Mitternacht gilt.“

Hotelverbot für Touristen - Teil-Lockdown wegen steigender Corona-Infektionszahlen

keine Touristen empfangen. Unter anderem damit sollen die Vom Montag an soll es bundesweit bis Ende November einen Teil-Lockdown geben. Hotels dürfen dannempfangen. Unter anderem damit sollen die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen werden. Darauf hatten sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt.

Dehoga: Touristenverbot in Bayern „völlig unverhältnismäßig“

In Bayern haben am Freitag die einwöchigen Herbstferien begonnen. Der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Bayern, Ulrich Frank-John, sagte am Samstag: „Wir hätten die Touristen gerne behalten.“ Dass es auch bei den neuen Maßnahmen wieder das Gastgewerbe besonders betroffen sei, nannte er „völlig unverhältnismäßig“.

Auch Touristen aus Mecklenburg-Vorpommern müssen abreisen - Bis spätestens zum 5.11.2020, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt hat. Grundsätzlich dürften dort vom 2.11.2020 an für den restlichen Monat keine Gäste mehr für touristische Zwecke aufgenommen werden.