Isolation, Stress und Angst: Die Corona-Pandemie bringt besondere Belastungen im Alltag mit sich und schlägt auf die Stimmung – zunehmend sogar schwerwiegend. Das zeigt sich in den Praxen von Psychotherapeuten, in Befragungen zum Alkoholkonsum und an den Anrufen beim Opfer-Telefon des Weißen Rin...