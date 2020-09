Die Bundesregierung könnte angesichts der deutlich steigenden Corona-Zahlen Teile Österreichs als Risikogebiet erklären. Konkret heißt es, Deutschland werde am Mittwochnachmittag Österreichs Hauptstadt Wien auf die rote Liste der Länder setzen, das berichtet der Standard aus Wien. Die Bundesregierung zeigt sich beunruhigt wegen der rasant ansteigenden Zahlen der Neuinfektionen. Aus deutschen Regierungskreisen wurde dem Standard bestätigt, dass Wien noch am Nachmittag zum Risikogebiet erklärt wird.

Seit dem 5. September liegen deutlich mehr als 50pro 100.000 Einwohner vor. Deshalb werden das Auswärtige Amt, die Ressorts für Inneres und Gesundheit sowie das Robert-Koch-Institut in Berlin die Entscheidung treffen, Wien als Risikogebiet auszuweisen. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, braucht einender nicht älter als 48 Stunden ist. Kann er diesen dem örtlichen Gesundheitsamt nicht vorlegen, ist eine zweiwöchige Quarantäne verpflichtend.

Das österreichische Gesundheitsministerium gibt die aktuellen Zahlen in einem Dashbaord bekannt. So sehen die Zahlen aus (Stand 16.09, 11:00 Uhr)

Die Daten zeigen auch die ungleiche Verteilung auf verschiedene Regionen. So entfallen auf Wien mit 3605 etwa die Hälfte der aktiven Fälle.

Aufgrund derhat Österreich erneut Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Es gelten unter anderem neue Regeln für die Gastronomie, Teilnehmeranzahl bei Veranstaltungen und in Schulen. Unklar ist aktuell, ob ein Skiurlaub in den Herbst oder Weihnachtsferien in Österreich möglich sein wird. Als eine Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie hat das Land eine Corona-Ampel eingeführt. Diese soll helfen, das Virus gezielter zu bekämpfen und insbesondere auf lokale Ausbrüche reagieren zu könne.