Die Zahl der Neuinfektionen und die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland sind immer noch viel zu hoch, obwohl Deutschland seit Wochen im Lockdown ist. Bundesweit, aber auch in einigen Bundesländern selbst werden verschiedene Maßnahmen und Verschärfungen diskutiert. Einige Beispiele:

Kanzlerin Angele Merkel soll von „Harten Maßnahmen“ für weitere 8 - 10 Wochen gesprochen haben, was die Frage aufwirft: Wird der harte Lockdown noch einmal verlängert?

In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine FFP2-Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel beschlossen

Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat sich für eine verschärfte Maskenpflicht im Südwesten ausgesprochen.

Aktuell steht die Impfstrategie der Bundesregierung in der Kritik, Bayern schert aus und diskutiert eine Impfpflicht für das Pflegepersonal. Die Meinungen der Politik dazu gehen auseinander. Am Mittwoch will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einer Regierungserklärung Stellung beziehen. Spahn hat sich schon im Vorfeld zu einer Impfpflicht geäußert.

Das sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Impfpflicht

Der CDU-Politiker Jens Spahn (CDU) hat einer Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie erneut eine Absage erteilt. „Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt", sagte Spahn am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk.

Die Bundesregierung setze auf

Argumente,

Informationen und

Vertrauen in den Impfstoff.

Auch das Pflegepersonal in Deutschland wolle er mit Argumenten überzeugen. „Das ist übrigens auch die Wertschätzung, die Pflegekräfte in dieser Pandemie erwarten“, sagte Spahn. Seit Monaten sagten alle, dass sie einen der schwersten Jobs in der Pandemie hätten. „Ich finde, dann sollten wir auch mit ihnen über das Impfen reden“, so der CDU-Politiker vor der Regierungserklärung im Bundestag am Mittwochmittag.