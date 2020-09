Lauterbach sieht Grippeimpfung als sinnvolle Maßnahme mit geringen Kosten

Der Bundestagsabgeordnete sprach in der „Welt am Sonntag“ von einer „sehr sinnvollen Maßnahme mit geringen Kosten“. Wegen der Pandemie raten Ärzte in diesem Jahr besonders zur Impfung gegen Grippe. Allerdings übernehmen viele Anbieter die Kosten nur für Patienten, die zu einer Risikogruppe zählen.

Was geschieht, wenn zur Corona-Pandemie noch die Grippewelle kommt?

Grippesaison beginnt gewöhnlich frühestens im Oktober und kann bis März dauern. Wann es 2020 losgeht, ist unklar, ihr Verlauf lässt sich generell nicht vorhersagen. Die Corona-Infektionszahlen steigen aktuell auch in Deutschland. Doch was ist, wenn jetzt parallel zur Corona-Pandemie auch noch die alljährlich anstehende Grippe-Welle mit dem Influenzavirus heranrollt? Sollte man sich angesichts von Corona gegen Influeza impfen lassen? Immerhin erkranken jedes Jahr allein in Deutschland Tausende Menschen an der Grippe. Diebeginnt gewöhnlich frühestens imund kann bis März dauern. Wann es 2020 losgeht, ist unklar, ihr Verlauf lässt sich generell nicht vorhersagen.

Könnte der Impfstoff gegen Grippe in Deutschland knapp werden?