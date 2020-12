Corona gestorbenen Personen ist inzwischen auf deutlich mehr als 20.000 gestiegen. Die Corona-Fallzahlen in Deutschland gehen einfach nicht zurück. Im Gegenteil: Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) mit knapp 30.000 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert. Die Zahl der mit oder durchPersonen ist inzwischen auf deutlich mehr als 20.000 gestiegen.

Die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland derzeit als stabil und unter Kontrolle - die Frage ist angesichts der Entwicklung des Infektionsgeschehens der vergangenen Tage nur: wie lange noch?

Bund und Länder wollen am Sonntag um 10 Uhr beraten

Bund und Länder wollen am Sonntagvormittag über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Ab 10.00 Uhr soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geben.

Strengere Corona-Regeln gefordert

Bundeskanzlerin Angela Merkel (ebenfalls CDU) ausgesprochen. Themen sollen mögliche Verschärfungen der Die CDU-geführten Bundesländer hatten sich bereits am Mittwoch für ein weiteres Treffen der Ministerpräsidenten mit(ebenfalls CDU) ausgesprochen. Themen sollen mögliche Verschärfungen der Corona-Regeln , Schulschließungen und Maßnahmen für Handel und Geschäfte sein. Kurzum: ein harter Lockdown . Vor allem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist für einen „kompletten Lockdown“ von Weihnachten bis zum 10. Januar aus. „Einfach mal alles runterfahren von den Geschäften bis hin zu den Betriebsferien in vielen Unternehmen. Wenn alle mitmachen, wäre das super.“

Corona Lockdown Deutschland Drosten zum Lockdown: „Letzte Warnung der Wissenschaft“ Berlin



Baden-Württemberg verkündet Lockdown nach Weihnachten - und erlässt harte Ausgangsbeschränkungen

Söders baden-württembergischer Amtskollege Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Freitag zunächst einen Lockdown nach Weihnachten und bis mindestens 10. Januar 2021 für den Südwesten an. Später gab er dann auf einer Pressekonferenz bekannt, dass es scharfe Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg geben soll, die bereits ab Samstag, 12.12.20, gelten sollen. Man könne angesichts des Infektionsgeschehens im Land nicht mehr auf eine gemeinsame Regelung von Bund und Ländern warten.

Sachsen, Bayern und Thüringen hatten in den vergangenen Tagen Verschärfungen ihrer jeweiligen Regeln angekündigt. Auch Hessen hatten in den vergangenen Tagen Verschärfungen ihrer jeweiligen Regeln angekündigt.





Harter Lockdown? Diese Themen könnten beim Corona-Gipfel beschlossen werden

Kommt erneut der harte Lockdown? Welche Geschäfte müssen schließen, welche bleiben geöffnet? Müssen die Schüler früher in die Weihnachtsferien starten? Wird eine Ausgangssperre verhängt? Diese Punkte könnten beim Corona-Gipfel mit Kanzlerin Merkel zur Debatte stehen:

Kommt der harte Lockdown bereits schon am Mittwoch?

Michael Kretschmer spricht sich für härtere Auflagen aus. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat einen Die Stimmen, die zur Bekämpfung der Corona-Krise einen weiteren harten Lockdown für Deutschland fordern, werden lauter. Nicht nur Markus Söder will einen „kompletten Lockdown“ für knapp drei Wochen. Auch Sachsens Ministerpräsidentspricht sich für härtere Auflagen aus. Baden-Württembergs Ministerpräsidenthat einen Lockdown für sein Bundesland nach Weihnachten angekündigt.

Für dringend notwendig halten dies auch Ärztevertreter, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Die Wissenschaftsakademie Leopoldina hatten für einen harten Lockdown plädiert. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kündigte einen Lockdown „spätestens ab Weihnachten“ für sein Bundesland an.

Werden Kontaktbeschränkungen verschärft?

Ausgangssperre in allen Bundesländern?

Ausgangsbeschränkungen einstellen. Das gilt besonders für die Regionen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen - also mit einer hohen Inzidenz. So gilt etwa in Bayern, Brandenburg und Hessen. Diese Regeln könnten noch verschärft werden. Wie oben erwähnt hat Baden-Württemberg seine Regeln bezüglich der Ausgangssperren am Freitag noch einmal deutlich verschärft. Die Menschen in Deutschland müssen sich auf strengereeinstellen. Das gilt besonders für die Regionen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen - also mit einer hohen Inzidenz. So gilt etwa in Baden-Württemberg bereits seit 4. Dezember für Städte und Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 200 eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Ähnliche Maßnahmen gelten in. Diese Regeln könnten noch verschärft werden. Wie oben erwähnt hat Baden-Württemberg seine Regeln bezüglich der Ausgangssperren am Freitag noch einmal deutlich verschärft.

Schließen die Schulen früher?

Schulen noch geöffnet? Die Nationale Wissenschaftsakademie Schulpflicht solle bis Weihnachten aufgehoben werden. Die Schüler also nicht mehr in die Schulen kommen, sondern den Unterrichtsstoff zuhause lernen. Der Vorschlag stößt nicht überall auf Zustimmung. Wie lange bleiben dienoch geöffnet? Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina fordert aufgrund der aktuellen Corona-Lage im Land eine frühere Schulschließung . Diesolle bis Weihnachten aufgehoben werden. Die Schüler also nicht mehr in die Schulen kommen, sondern den Unterrichtsstoff zuhause lernen. Der Vorschlag stößt nicht überall auf Zustimmung. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann kritisiert den Vorschlag scharf. „Das bedeutet nichts anderes als landesweite Schulschließungen – und noch nicht mal Fernunterricht“, sagte die CDU-Politikerin unserer Redaktion. „Diesen drastischen Schritt der flächendeckenden Schulschließungen wollen wir weiterhin zwingend vermeiden.“

Am Donnerstag hatte Baden-Württemberg dennoch angekündigt, dass es in sogenannten extremen Hotspots, also Orten mit einer Inzidenz von 300 oder mehr, Fernunterricht an den Schulen geben soll.

Und am Freitag äußerten die Kultusminister der Länder, dass eine flächendeckende Schließung der Schulen in Deutschland wieder näher rücken könnte. Die Dynamik der Coronavirus-Pandemie mache „weitere Einschränkungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen“ nötig, erklärte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), am Freitag. „Wir sind auch bereit, unseren Teil dazu beizutragen“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin zum Abschluss einer zweitägigen Videokonferenz mit ihren Amtskollegen. Überlegungen, die Weihnachtsferien zu verlängern, erteilte sie jedoch eine Absage. Stattdessen sollten Schulen gegebenenfalls vor und nach den Ferien wieder zum Fernunterricht übergehen.

Auch ein Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht sei möglich. Wichtig sei, dass die Einschränkungen für die Schulen zeitlich möglichst kurz gehalten werden. Für jüngere Schüler müsse auch wieder eine Notbetreuung organisiert werden, falls der Präsenzunterricht komplett eingestellt werden sollte. Einen förmlicher Beschluss zu bevorstehenden Einschränkungen in der Corona-Krise fasste die Konferenz nicht. Die Kultusminister würden Beschlüsse der Ministerpräsidentenrunde aber selbstverständlich mittragen. Rheinland-Pfalz hat den Vorsitz der Kultusministerkonferenz noch bis zum Jahresende inne, dann wechselt er nach Brandenburg.

Bleibt Reisen erlaubt?

Urlaub ins Ausland - nicht alles ist erlaubt. Und nicht alles, was erlaubt ist, ist auch sinnvoll. An Weihnachten oder über den Jahreswechsel zu Verwandten reisen, womöglich in denins Ausland - nicht alles ist erlaubt. Und nicht alles, was erlaubt ist, ist auch sinnvoll. Wie die aktuellen Regeln lauten, haben wir hier zusammengefasst . Politiker und Virologen raten ganz grundsätzlich von Reisen in der aktuellen Situation ab. Eindrücklich war Reisen gewarnt hat Berlins Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel: „Weihnachten 2020 darf nicht zum Corona-Super-Spreading-Event werden, das noch dazu in die Familiengeschichte eingeht, weil es das letzte Mal war, dass man die Oma gesehen hat.“

Gibt es Besuchsverbote für Pflegeheime?