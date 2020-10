Maskenpflicht in der Outletcity Metzingen

Update, 19. Oktober 2020, 21:17 Uhr

Doppelt so viele Tests pro Tag geplant

Update, 19. Oktober 2020, 19:58 Uhr

Maskenpflicht & Co. - Was gilt jetzt in BW, Bayern und NRW?

Update, 19. Oktober 2020, 15:38 Uhr

„Lockdown“ für Kreis Berchtesgaden

Update, 19. Oktober 2020, 13:11 Uhr

Corona-Infektionszahlen im Landkreis Berchtesgaden will Ministerpräsident Markus Söder(CSU) praktisch einen „Lockdown“ verhängen. Es werde ein Maßnahmenpaket geben, „ Im Kampf gegen die extrem gestiegenenim Landkreiswill Ministerpräsident Markus Söder(CSU) praktisch einen „“ verhängen. Es werde ein Maßnahmenpaket geben, „ das einem Lockdown entspricht “, sagte Söder.

Neue Corona-Maßnahmen in Österreich – Feiern auf 6 Personen beschränken

Update, 19, Oktober 2020, 11:49 Uhr

Corona-Maßnahmen Österreich aktuell: Ab Freitag gilt beim Feiern eine strenge Obergrenze. Außerdem gab es zum wiederholten Mal eine Panne mit den Corona-Zahlen.

Neue Corona-Regeln für Ulm

Update, 18. Oktober 2020, 20:20 Uhr

Eine von der Stadt Ulm am Samstag erlassene Allgemeinverfügung zur Regelung von Personenbeschränkungen bei privaten Feiern ist seit Sonntag wieder hinfällig. Grund ist eine am Nachmittag landesweit in Kraft getretene strengere Rechtsverordung des baden-württembergischen Kabinetts [Plus]

Neue Corona-Fallzahlen für BW am Sonntag

Update, 18. Oktober 2020, 18:25 Uhr

Das Landesgesundheitsamt hat am Sonntag, 18.10.2020 (Stand: 16 Uhr) 674 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg gemeldet. Das ist eine an Wochenenden üblicherweise relativ geringe Zahl. Doch wie sieht es bei der 7-Tage-Inzidenz aus?

Testergebnisse von Strobl und Steinmeier liegen vor

Update, 18. Oktober 2020, 15:01 Uhr

Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierm sich beide in Corona-Quarantäne begeben mussten, Nachdem Baden-Württembergs(CDU) undsich beide in Corona-Quarantäne begeben mussten, stehen die Testergebnisse fest

Lockdown im Ulmer Humboldt-Gymnasium

Update, 18. Oktober 2020, 12:20 Uhr

Corona-Lockdown im Humboldt-Gymnasium Ulm: Nachdem bereits vergangene Woche bekannt geworden war, dass im „Humboldt“ 24 Lehrer und 200 Schüler in häusliche Quarantäne mussten, wurde jetzt verkündet, im Humboldt-Gymnasium Ulm: Nachdem bereits vergangene Woche bekannt geworden war, dass im „Humboldt“ 24 Lehrer und 200 Schüler in häusliche Quarantäne mussten, wurde jetzt verkündet, dass die Schule ab Montag, 19.10.2020, vorerst komplett schließt.

Neue RKI-Zahlen zu Infektionen in Deutschland

Update, 18. Oktober 2020, 9:10 Uhr

5587 neue Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen wurden binnen 24 Stundenneue Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. Es gibt auch neue Werte zu Inzidenz und Todesfällen.

Bundespräsident Steinmeier und Innenminister Strobl in Corona-Quarantäne

Update, 17. Oktober 2020, 22:02

Neue Corona-Regeln in Ulm

Update, 17. Oktober 2020, 19:59 Uhr

Fast 1200 Neuinfektionen in BW

Update, 17. Oktober 2020, 19:04 Uhr

In Baden-Württemberg melden das Sozialministerium und das RKI stark steigende Infektionszahlen. Am Samstag wurden fast 1200 neue Infektuionen gemeldet. Auch die übrigen Werte inklusive der 7-Tage-Inzidenz steigen.

Höchste Pandemiestufe 3 in Baden-Württemberg

Update, 17. Oktober 2020, 17:16 Uhr

Ministerpräsident Kretschmann hat am Samstag die höchste Pandemiestufe 3 ausgerufen, um einen zweiten Lockdown zu vermeiden. Die Landesregierung unterhat am Samstag die höchsteausgerufen, um einen zweiten Lockdown zu vermeiden. Das hat Folgen für alle Menschen in Baden-Württemberg

Neue Corona-Regeln in Neu-Ulm ab Samstag

Update, 17. Oktober 2020, 16:20 Uhr

Samstag an gelten in ganz Bayern einheitliche Corona-Regeln, die auch in Neu-Ulm sofort umgesetzt werden müssen. Vom heutigenan gelten in ganz Bayern, die auch in Neu-Ulm sofort umgesetzt werden müssen. Sie bedeuten deutliche Einschnitte in allen Bereichen.

Politiker empfehlen: Weihnachtsgeld 2020 früher zahlen

Update, 17. Oktober 2020, 14:18 Uhr

Einzelhandels und Entzerrung der Weihnachtseinkäufe Weihnachtsgeld schon mit dem Oktobergehalt ausgezahlt wird. Zur Stärkung desund Entzerrung der Weihnachtseinkäufe fordern mehrere Politiker, Weihnachtsgeld-Zahlungen vorzuziehen. Sie wollen, dass dasschon mit dem Oktobergehalt ausgezahlt wird.

Rems-Murr-Kreis wird zum Risikogebiet

Update, 17. Oktober 2020, 13:53 Uhr

Rems-Murr-Kreis erwischt: Wie das Landratsamt mitteilt, gab es in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner mehr als 50 Neuinfektionen - Nach dem Landkreis Schwäbisch Hall hat es nun auch den: Wie das Landratsamt mitteilt, gab es in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner mehr als 50 Neuinfektionen - der Landkreis wird somit zum Risikogebiet.

Städtebund gegen erneute Kindergarten-Schließungen

Update, 17. Oktober 2020, 10:39 Uhr

RKI: Wieder Rekord bei den Neuinfektionen in Deutschland

Update, 17. Oktober 2020, 08:24 Uhr

Rekordzahl bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen wurden binnen eines Tages 7830 neue Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. In Deutschland ist schon wieder einebei denmit dem Coronavirus zu verzeichnen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen wurden binnen eines Tages 7830 neue Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. Auch die übrigen Werte steigen bedenklich an.

37 Menschen in zwei Seniorenheimen infiziert – ein Todesfall in Laichingen

Update, 16. Oktober 2020, 19:25 Uhr

In Laichingen und Blaustein haben sich Bewohner und Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt. Es wird getestet, der Träger verfügt Quarantäne und Besuchsverbot.

Stadt Ulm reißt 50er Schwelle der 7-Tage-Inzidenz - Das sagt OB Czisch

Update, 16. Oktober 2020, 18:50 Uhr

Nach einem starken Anstieg der Corona-Infektionszahlen hat die Stadt Ulm am Freitag den 7-Tag-Inzidenz-Wert von 50 überschritten. Das sagt OB Gunter Czisch zu der Lage.

Elsass/Straßburg: Bleibt die Grenze trotz Corona offen?

Update, 16. Oktober 2020, 14:50 Uhr

Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland kündigen Corona-Einschränkungen zwischen Deutschland und Frankreich an.

Slowenien wieder im Lockdown-Modus

Update, 16. Oktober 2020, 14:09Uhr

Ansteckungen mit dem Coronavirus gelten in weiten Teilen Sloweniens wieder Bewegungsbeschränkungen. Wegen der stark steigenden Zahl vonmit dem Coronavirus gelten in weiten Teilen Sloweniens wieder Bewegungsbeschränkungen. Zu den „roten“ Zonen gehören die Hauptstadt Ljubljana sowie die umliegenden Regionen.

Corona-Ausbruch in zwei Altenheimen

Update, 16. Oktober 2020, 13:59 Uhr

Im Seniorenzentrum Laichingen und Blaustein sind zahlreiche Fälle von Coronainfektionen bei Bewohnern und Mitarbeitern aufgetreten. In beiden Altenheimen wurden Corona-Maßnahmen gegen eine Ausbreitung ergriffen.

Kretschmann rechnet mit Pandemiestufe 3 in BW

Update, 16. Oktober 2020, 11:30 Uhr

kritische Pandemiestufe 3 in Aussicht gestellt. Die Lage in BW spitzt sich immer mehr zu. Das hat Folgen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat angesichts der dramatischen Zunahme der Neuinfektionen im Südwesten einen baldigen Eintritt des Landes in diein Aussicht gestellt. Das hätte weitreichende Folgen für die Menschen im Land.

Werden Corona-Hotspots abgeriegelt? - Das sagt RKI-Chef Wieler

Update, 16. Oktober 2020, 8:55 Uhr

Corona-Pandemie schließt der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, eine Zur Eindämmung derschließt der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, eine Abriegelung von Risikogebieten nicht mehr aus.

Telefonische Krankmeldung wieder möglich

Update, 16. Oktober 2020, 08:50 Uhr

telefonische Krankschreibungen wieder möglich sein sollen. Der Gemeinsame Bundesausschusses im Gesundheitswesen hat beschlossen, dasswieder möglich sein sollen. Die Regelung gilt von Montag an, zunächst bis zum Jahresende.

Österreich stellt Corona-Ampel in vier Bezirken auf Rot

Update, 16. Oktober 2020, 08:26 Uhr

RKI: Rekordanstieg bei den Neuinfektionen in Deutschland

Update, 16. Oktober 2020, 06:35 Uhr

Rekordzahl bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom frühen Freitagmorgen wurden binnen eines Tages 7334 neue Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. In Deutschland gibt es erneut einebei denmit dem Coronavirus. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom frühen Freitagmorgen wurden binnen eines Tages 7334 neue Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. Auch die übrigen Werte steigen bedenklich an.

Psychologin über Corona-Maßnahmen: „Menschen brauchen das Gefühl, dass Regelungen sinnvoll sind“

Update, 15. Oktober 2020, 20:50 Uhr

Wie bekommt man Corona-müde Menschen dazu, harte Maßnahmen zu akzeptieren und umzusetzen? Die Psychologin Julia Scharnhorst sagt, dass man plastisch auf Einzelschicksale hinweisen muss. [SWP Plus]

Über 900 Neuinfektionen in BW

Update, 15. Oktober, 19:30 Uhr

Corona-Regeln: Kretschmann muss jetzt die Balance halten – Ein Kommentar

Update, 15. Oktober 2020, 18:05 Uhr

Niederlande, Elsass und Zürich ab Samstag als Risikogebiete eingestuft

Update, 15. Oktober 2020, 17:43 Uhr

Für zahlreiche Regionen in Europa gilt ab Samstag, 17. Oktober, eine neue deutsche Reisewarnung. 15 Länder betroffen

Maskenpflicht im Unterricht

Update, 15. Oktober 2020, 16:30 Uhr

Söder verschärft Maskenpflicht und Sperrstunde - Diese Regeln gelten im Freistaat

Update, 15. Oktober 2020, 15 Uhr

Angesichts des starken Anstiegs von Corona-Fällen auch in Bayern sieht Ministerpräsident Markus Söder eine wachsende Gefahr für einen erneuten Lockdown. Und zieht jetzt Konsequenzen.

Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg von Gericht gekippt

Update, 15. Oktober 2020, 12:29 Uhr

Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom Donnerstag einem Eilantrag gegen das Derinhat mit Beschluss vom Donnerstag einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland stattgegeben

Baden-Württemberg droht mit Obergrenze von 5 Personen bei Feiern

Update, 15. Oktober 2020, 12:01 Uhr

Winfried Kretschmann eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. Tritt innerhalb der nächsten 10 Tage keine Verbesserung bei den Infektionszahlen auf, will der Ministerpräsident Bei einer Regierungserklärung im Landtag hat Baden-Württembergs Ministerpräsidenteineangekündigt. Tritt innerhalb der nächsten 10 Tage keine Verbesserung bei den Infektionszahlen auf, will der Ministerpräsident private Treffen und Feiern auf 5 Personen reduzieren

Toilettenpapier wird wieder mehr gekauft - Kommt es wieder zu Hamsterkäufen?

Update, 15. Oktober 2020, 11:39 Uhr

Corona-Neuinfektionen wieder steigen, wird auch wieder mehr Das Phänomen wurde bereits im Frühjahr beobachtet: Seit die Zahlen derwieder steigen, wird auch wieder mehr Toilettenpapier gekauft

Kretschmann lockert Beherbergungsverbot nach Kritik

Update, 15. Oktober 2020, 11:05 Uhr

Winfried Kretschmann (Grüne) lockert das Verbot für Geschäftsreisen aus Risikogebieten, das Sozialminister „Manne“ Lucha erlassen hatte. Wie Kretschmann bei einer Regierungserklärung im Landtag mitteilte, soll Baden-Württembergs Ministerpräsident(Grüne) lockert dasaus Risikogebieten, das Sozialminister „Manne“ Lucha erlassen hatte. Wie Kretschmann bei einer Regierungserklärung im Landtag mitteilte, soll die Verordnung nun so schnell wie möglich geändert werden

Augsburg hat Grenzwert überschritten: Diese Schulen sind betroffen

Update, 15. Oktober 2020, 7:53 Uhr

Augsburg hat den kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten. hat den kritischen Grenzwert von 50pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten. Mehrere Schulen sind betroffen

Corona-Infektionszahlen schießen in die Höhe

Update, 15. Oktober 2020, 6 Uhr

RKI hat die neuen Corona-Zahlen für Deutschland von heute, 15.10.2020, veröffentlicht. Das Dashboard liefert neue Fallzahlen aus den Landkreisen und Bundesländern. Dashat die neuenfür Deutschland von heute, 15.10.2020, veröffentlicht. Das Dashboard liefert neue Fallzahlen aus den Landkreisen und Bundesländern. Die Zahl der Neuinfektionen hat heute einen neuen Rekordwert erreicht.

Sperrstunde 23 Uhr, Obergrenze für Feiern und neue Quarantäne-Regeln

Update, 14. Oktober 2020, 20 Uhr

Diese Pflichten für Rückkehrer aus Risikogebiete gelten ab 8. November

Update, 14. Oktober 2020, 19:21 Uhr

Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten gelten ab 8. November neue Pflichten. Damit sollen neue Infektionsherde in Deutschland verhindert werden. Füraus ausländischen Corona-gelten ab 8. November neue Pflichten. Damit sollen neue Infektionsherde in Deutschland verhindert werden. Hier alles Infos im Überblick...

850 Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 14. Oktober 2020, 17:36 Uhr

Die Fallzahlen steigen deutschlandweit an, so auch in Baden-Württemberg. Immer mehr Kreise gelten zudem als Risikogebiet.

Mehr Maske, weniger Party und neue Zwangsquarantäne

Update, 14. Oktobe 2020, 16.12 Uhr

Beim Corona-Gipfel im Kanzleramt sind neue Einschränkungen für die Bürger bekannt geworden. Unter anderem droht eine schärfere Maskenpflicht.

Harte Maskenpflicht künftig schon ab Inzidenz von 35?

Update, 14. Oktober, 2020, 13:29

Gipfel im Kanzleramt strengere Corona-Regeln kommen. „Wie lange soll die Maskenpflich t noch gelten?“, fragen sich viele im Land. Doch ein Ende ist nicht in Sicht – vielmehr dürften beimstrengere Corona-Regeln kommen.

Corona-Antigentest mit direktem Ergebnis jetzt im Einsatz

Update, 14. Oktober 2020, 9:02 Uhr

Mehr als 5000 Neuinfektionen in Deutschland - Die Fallzahlen vom 14.10.2020

Update, 14. Oktober 2020, 6:38 Uhr

Corona-Zahlen für Deutschland von heute, 14.10.2020, veröffentlicht. Der alarmierende Trend der Fallzahlen geht weiter - Dashboard liefert neue Fallzahlen aus den Landkreisen und Bundesländern. Das RKI hat die neuenfür Deutschland von heute, 14.10.2020, veröffentlicht. Der alarmierende Trend der Fallzahlen geht weiter - heute sind in Deutschland mehr als 5000 nachgewiesene Neuinfektionen gemeldet . Dasliefert neue Fallzahlen aus den Landkreisen und Bundesländern.

Bei den Schulferien ist es legitim, auf Zeit zu spielen – Ein Kommentar

Update, 13. Oktober 2020, 20:16 Uhr

Hohe Zahl an Neuinfektionen in BW

Update, 13. Oktober 2020, 18:05

Deutschland verzeichnet weiterhin viele Coronavirus-Neuinfektionen. Wie ist der Stand der Fallzahlen und des R-Wert in Baden-Württemberg heute?

Corona-Studie im Hohenlohekreis geht weiter: Forscher untersuchen auf Antikörper

Update, 13. Oktober 2020, 16:15 Uhr

Möglicher zweiter Lockdown: Schließt Holland Cafés und Restaurants?

Update, 13. Oktober, 14:24 Uhr

Söder sieht „Maske als Instrument der Freiheit“

Update, 13. Oktober 2020, 13:37 Uhr

Markus Söder verschärfte Corona-Maßnahmen für ganz Deutschland. Vor dem Gipfel der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel fordert Bayerns Ministerpräsident

Eisenmann gegen „Corona-Ferien“ zum Schutz vor Neuinfektionen

Update, 13. Oktober 2020, 13:19 Uhr

Susanne Eisenmann (CDU) steht dem Vorschlag einer coronabedingten Verlängerung der Weihnachtsferien skeptisch gegenüber. „Auch Ende Januar ist der Winter ja noch nicht vorbei, Baden Württembergs Kultusministerin(CDU) steht dem Vorschlag einerskeptisch gegenüber. „Auch Ende Januar ist der Winter ja noch nicht vorbei, deshalb ist das ein wenig zu kurz gedacht “, erklärte Eisenmann am Dienstag in Stuttgart.

In Österreich erneut mehr als 1000 Neuinfektionen

Update, 13. Oktober 2020, 12:20 Uhr

Corona-Fälle in Österreich hat vergangene Woche erstmals die Spitzenwerte aus der ersten Welle im Frühjahr überstiegen. Behörden meldeten am Die Zahl der neu gemeldeteninhat vergangene Woche erstmals die Spitzenwerte aus der ersten Welle im Frühjahr überstiegen. Behörden meldeten am Donnerstagmorgen, 8. Oktober, 1209 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, 613 davon allein in Wien.

Diskussion um längere Winterferien in den Schulen

Update, 13. Oktober 2020, 09:30 Uhr

Schulen im nahenden Winter vor, die Weihnachtsferien zu verlängern. Politiker der CDU und CSU schlagen jetzt als Maßnahme zum Schutz gegen Corona-Infektionen inim nahenden Winter vor, diezu verlängern. Die Sommerferien würden entsprechen gekürzt.

CDU-Parteitag: Angst vor Corona in Stuttgart

Update, 13. Oktober 2020, 8:53 Uhr

CDU nimmt Alternativen für ihren Wahlparteitag am 4. Dezember in Stuttgart ins Visier. Wie die „Saarbrücker Zeitung“ unter Berufung auf Parteikreise berichtet, plant die Union zwar weiterhin mit Stuttgart als Veranstaltungsort – trotz Corona. Doch falls sich die Lage in der baden-württembergischen Landeshauptstadt weiter verschärfen und eine Durchführung unmöglich werden sollte, wird eine Dienimmt Alternativen für ihrenam 4. Dezember inins Visier. Wie die „Saarbrücker Zeitung“ unter Berufung auf Parteikreise berichtet, plant die Union zwar weiterhin mit Stuttgart als Veranstaltungsort – trotz Corona. Doch falls sich die Lage in der baden-württembergischen Landeshauptstadt weiter verschärfen und eine Durchführung unmöglich werden sollte, wird eine Verlegung von Stuttgart nach Ostdeutschland erwogen

Aktueller Infektionsverlauf heute: Zahl der Neuinfektionen am 13.10.2020

Update, 13. Oktober 2020, 6:35 Uhr

Neuinfektionen in Deutschland bewegt sich weiterhin auf höherem Niveau. Am Dienstag, 13. Oktober, meldeten die Gesundheitsämter Die Zahl derin Deutschland bewegt sich weiterhin auf höherem Niveau. Am Dienstag, 13. Oktober, meldeten die Gesundheitsämter insgesamt 4122 neue Corona-Infektionen , wie das RKI am Dienstagmorgen bekanntgab.

Infektionszahlen in BW steigen weiter

Update, 12. Oktober 2020, 21:10 Uhr

Pandemiestufe 2. Im Südwesten gibt es 595 neue Corona-Fälle. Baden-Württemberg registriert weiterhin mehr neu infizierte Menschen, laut dem Landesgesundheitsamt besteht aktuell die

Ulm überschreitet Grenzwert für Vorwarnstufe

Update, 12. Oktober 2020, 19:20 Uhr

Corona-Neuinfektionen im Stadtkreis Ulm: Die Zahl Infizierten ist demnach - Stand Montag, 12.10.2020, 16 Uhr - auf 39,4 gestiegen. Damit ist der Vorwarnstufen-Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche deutlich überschritten worden. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart meldet einen starken Anstieg derim: Die Zahl Infizierten ist demnach - Stand Montag, 12.10.2020, 16 Uhr - auf 39,4 gestiegen. Damit ist dervon 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche deutlich überschritten worden. Das könnte Corona-Beschränkungen zur Folge haben.

Regierung bestellt bereits Spritzen für Corona-Impfung

Update, 12. Oktober 2020, 16:52 Uhr

Land Baden-Württemberg will - offenbar in Erwartung eines zeitnah verfügbaren Impfstoffes - Spritzen und Kanülen beschaffen, und dafür mehrere Millionen Euro investieren. Daswill - offenbar in Erwartung eines zeitnah verfügbarenundbeschaffen, und dafür mehrere Millionen Euro investieren. Anscheinend rechnet man im Sozialministerium mit einem Impfstoff noch im Jahr 2020.

Frühwarnwert überschritten - Neue Beschränkungen gelten

Update, 12. Oktober 2020, 15:55 Uhr

Der Landkreis Neu-Ulm hat den Frühwarnwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Diese neuen Corona-Regeln gelten ab Dienstag.

Alkoholkonsum wird eingeschränkt - Stadt verschärft Regelungen

Update, 12. Oktober 2020, 15:20 Uhr

Alarm in der Schweizergarde: Muss der Papst zum Coronatest?

Update, 12. Oktober 2020, 15:12

In der Schweizergarde in Rom gibt es einen Corona-Ausbruch . Warum jetzt auch Papst Franziskus als Kontaktperson eingestuft werden könnte

Ischgl-Kommission kritisiert Corona-Chaos im März

Update, 12. Oktober 2020, 13:58 Uhr

Nach dem Corona-Ausbruch im Frühjahr in Ischgl steht auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Kritik

SPD fordert Maskenpflicht im Stuttgarter Landtag

Update, 12. Oktober 2020, 12:45 Uhr

Wegen der steigenden Infektionszahlen pocht die SPD auf eine Maskenpflicht im Landtag von Baden-Württemberg. Die Einführung einer Maskenpflicht wäre kurzfristig über die Hausordnung und in Folge auch über eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtages möglich.

Gibt es Ausnahmen vom Beherbergungsverbot? – Dehoga erwartet viele Klagen

Update, 12. Oktober 2020, 10.22 Uhr

Mit Corona-Verordnungen wird aktuell versucht, die Bewegungsfreiheit in Deutschland und Europa einzuschränken. Diese Regeln gelten vorerst beim Beherbergungsverbot.

Infektionszahlen steigen weiter an: Diese Corona-Regeln gelten in Stuttgart

Update, 12. Oktober 2020, 9:22 Uhr

Österreich spekuliert über neuen Corona-Lockdown „light"

Update, 12. Oktober 2020, 8:28 Uhr

Aktueller Infektionsverlauf in Deutschland: Die Zahl der Neuinfektionen am 12.10.2020

Update, 12. Oktober 2020, 6:51 Uhr

Dashboard mit Karte sowie Verlauf der Fallzahlen für Bundesländer wie BW und Bayern. Die aktuellen Corona-Zahlen am Montag für Deutschland vom RKI und der Johns Hopkins University mit Karte sowie Verlauf derfür Bundesländer wie BW und Bayern.

Über 400 Neuinfektionen im Südwesten

Update, 11. Oktober 2020, 18:50 Uhr

In ganz Deutschland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. In Baden-Württemberg gibt es seit dem Wochenende insgesamt zwei Risikogebiete. Die Lage im Überblick.

„Querdenker“ stören Corona-Testung an Stockacher Grundschule

Update, 11, Oktober 2020, 16:25 Uhr

Wegen Corona-Fällen werden an einer Grundschule in Stockach Lehrer und Schüler getestet. C orona-Gegner versuchen die Testung zu stören.

Über 3000 Neuinfektionen in Deutschland

Update, 11. Oktober 2020, 08:15 Uhr

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen kontinuierlich an. Am Sonntag sind sie zwar erwartungsgemäß niedriger, dennoch gibt es weit über 3000 Neuinfektionen in Deutschland.

Stuttgart über Grenzwert

Update, 10. Oktober 2020, 20:20 Uhr

50,5. Die Landeshauptstadt hat am Samstag die kritische Marke von mehr als 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner knapp überschritten: Laut Landesgesundheitsamt liegt sie bei

Neuinfektionen, Genesene, Todesfälle: So ist die Lage am Samstag im Südwesten

Update, 10. Oktober 2020, 19:13 Uhr

In ganz Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen. So auch in Baden-Württemberg. Die aktuellen Zahlen für den Südwesten.

Einschränkungen wegen steigender Corona-Zahlen: Ärger über Regelungs-Wust

Update, 10. Oktober 2020, 18:38 Uhr

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen - und damit auch wieder die Einschränkungen für viele Menschen. Kaum durchschaubar ist derzeit, wo welche Regeln gelten. Das ruft zunehmend Kritik hervor.

Land gibt über 200 Millionen für Schutzausrüstung aus

Update, 10. Oktober 2020

In der ersten Zeit der Corona-Krise versuchten viele Pflegeheime und Krankenhäuser vergeblich, Schutzausrüstung für ihr Personal zu kaufen. Die Lieferwege waren versperrt und die Preise astronomisch. Da sprang das Land als Beschaffer ein - und zahlte Riesensummen.

Ralf Krieger aus Kuchen tüftelt für saubere Luft

Update, 10. Oktober 2020, 14 Uhr

Köln überschreitet Grenzwert

Update, 10. Oktober 2020, 10:05 Uhr

Die Stadt Köln hat die Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Das öffentliche Leben wird wieder eingeschränkt.

Mehr als 4700 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Update, 10. Oktober 2020, 8 Uhr

Maskenpflicht in Stuttgart bei Zunahme von Corona-Fällen beschlossen

Update, 9. Oktober 2020, 16:21 Uhr

Stadt Stuttgart gegen die stark ansteigenden Mit weiteren Auflagen will diegegen die stark ansteigenden Corona-Infektionen ankämpfen, sollte sich die Lage in der Metropole weiter verschlechtern. Sobald die Stadt die kritische Marke von mehr als 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner erreiche, wird für öffentliche Plätze in der Innenstadt eine Maskenpflicht erlassen

Diese Regeln hat Kanzlerin Merkel mit den Großstadt-Bürgermeistern vereinbart

Update, 9. Oktober 2020, 15:33 Uhr

Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter an. Dem wollen Regierung und die Oberhäupter der größten deutschen Städte mit verschiedenen Maßnahmen entgegentreten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Bürgermeister der elf größten Städte in Deutschland Diein Deutschland steigen weiter an. Dem wollen Regierung und die Oberhäupter der größten deutschen Städte mit verschiedenen Maßnahmen entgegentreten. Kanzlerin(CDU) und dieder elf größten Städte in Deutschland haben am Freitag mehrere Beschlüsse gefasst

7-Tage-Inzidenz in Köln hoch - OB Henriette Reker informiert über Maßnahmen

Update, 9. Oktober 2020, 15:32 Uhr

7-Tage-Inzidenz in Neu-Ulm nah an Grenzwert

Update, 9. Oktober 2020, 14:53 Uhr

Das Landratsamt Neu-Ulm hat am Freitag die aktuellen Corona-Zahlen gemeldet. Wegen der rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen drohen neue Einschränkungen. So ist die Lage im Kreis.

Bayern weitet Liste der innerdeutschen Corona-Risikogebiete massiv aus

Update, 9. Oktober 2020, 14:18 Uhr

Bayern weitet die Liste der Corona Risikogebiete in Deutschland deutlich aus. Für Reisende aus diesen Städten gelten nun Einschränkungen.

Alkoholverbot in Schottland

Update, 9. Oktober 2020, 14:07 Uhr

Wegen rasant steigender Corona-Zahlen wurde in Schottland jetzt ein Alkoholverbot für sämtliche Bars und Pubs erlassen.

Großteil der Intensivbetten im Land ist belegt - 31 Menschen beatmet

Update, 9. Oktober 2020, 12:16 Uhr

Baden-Württemberg sind derzeit 2326 von 3221 verfügbaren Intensivbetten belegt. Zudem besteht eine Notfallreserve von 1528 Insind derzeit 2326 von 3221 verfügbarenbelegt. Zudem besteht einevon 1528 zusätzlich aufstellbaren Intensivbetten bereit, die innerhalb von sieben Tagen verfügbar wäre

Stadt wird dritter Corona-Hotspot in NRW - Ist Herne nun Risikogebiet?

Update, 9. Oktober, 10:01 Uhr

Herne ist neben Hamm und Remscheid der dritte Corona-Hotspot in Nordrhein-Westfalen. So ist die Lage in der Stadt.

Diese Städte und Kreise in NRW überschreiten den Grenzwert für Coronavirus-Neuinfektionen

Update, 9. Oktober, 9:30 Uhr

Zahlreiche Städte und Kreise in NRW sprengen die Corona-Grenzwerte. Viele liegen nur knapp darunter. So ist die Lage in den Corona-Hotspots in Nordrhein-Westfalen.

Weiterer Kreis in NRW überschreitet Corona-Grenzwert

Update, 9. Oktober, 8:27 Uhr

Aktuelle Corona-Zahlen des RKI

Update, 9. Oktober, 8:01 Uhr

Beratungen: Kanzlerin besorgt über die Lage in den Großstädten

Update, 8. Oktober, 21.10 Uhr

stark gestiegener Corona-Zahlen berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage. Die Corona-Entwicklung gerade in Großstädten besorgt die Politik zunehmend. Angesichtsberät Bundeskanzlerin Angela(CDU) am Freitag mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage. Die Corona-Entwicklung gerade in Großstädten besorgt die Politik zunehmend. In Berlin und weiteren Städten wie Bremen hat die sogenannte 7-Tage-Inzidenz den kritischen 50er-Wert bereits überschritten.

Herbst und Winter: Verbote und Regeln für die Gastronomie

Update, 8. Oktober, 15:50 Uhr

Nie war der Außenbereich für die Gastronomie so wichtig wie im Corona-Jahr. Daher wollen die Ulmer Wirte auch in Herbst und Winter draußen bestuhlen. Zelte, Heizstrahler: Was ist erlaubt? Die Stadt hat nun die Rahmenbedingungen festgelegt.

Einschränkungen bei Privatfeiern und Maskenpflicht in Esslingen

Update, 8. Oktober, 15:00 Uhr

Am Mittwochabend, 7.10.2020, ist im Landkreis Esslingen die Sieben-Tages-Inzidenz von 50 überschritten worden, sie lag am Donnerstagvormittag bei 52,3. Der Landkreis schränkt private Feiern weiter ein und ordnet eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum an. eine der Ursachen für den Anstieg: Ein Frachtzentrum gilt als Corona-Hotspot.

Aktuelle Corona-Zahlen für Neu-Ulm - 7-Tage-Inzidenz steigt

Update, 8. Oktober, 13:44 Uhr

Das Landratsamt Neu-Ulm hat am Donnerstag die aktuellen Corona-Zahlen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder. So ist die Lage im Kreis.

Neue Rekordzahlen in Österreich

Update, 8. Oktober, 12:03 Uhr

Eine Region in Kroatien nicht mehr als Risikogebiet eingestuft

Update, 8. Oktober 2020, 11:57 Uhr

Kroatien ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Für weite Teile Kroatiens gilt allerdings nun schon seit Ende August eine Reisewarnung. Am Donnerstag (08. Oktober) nahm das Auswärtige Amt eine Warnung für ein bestimmtes Gebiet zurück. ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Für weite Teile Kroatiens gilt allerdings nun schon seit Ende August eine

Corona-Infektionen unter Schlachthof-Mitarbeitern im Landkreis Cloppenburg

Update, 8. Oktober 2020, 09:49 Uhr

Zahl der Neuinfektionen in Frankreich auf Rekordhoch - Neue Maßnahmen drohen

Update, 8. Oktober 2020, 09:30 Uhr

Frankreich ist angespannt: Innerhalb von 24 Stunden erreichte das deutsche Nachbarland Die Corona-Lage inist angespannt: Innerhalb von 24 Stunden erreichte das deutsche Nachbarland einen neuen Rekord bei den Fallzahlen, deshalb stehen nun neue Corona-Maßnahmen bevor.

Kreis Emsland knapp unter Grenzwert - Schlachthof in Sögel geschlossen

Update, 8. Oktober 2020, 09:09 Uhr

Die Infektionszahlen im Landkreis Emsland explodieren nach einem Ausbruch in einem Schlachthof in Sögel weiter. Nun steht der Kreis kurz vor dem Grenzwert für Einschränkungen. Nach einem Ausbruch in einem Schlachthof ist dieser nun geschlossen.

Corona Warnstufe rot in weiterer Stadt in Hessen - Offenbach beschließt neue Regeln

Update, 8. Oktober 2020, 08:50 Uhr

Wuppertal in NRW überschreitet Grenzwert - Was die Stadt beschließt

Update, 8. Oktober 2020, 08:01 Uhr

So hoch sind die Fallzahlen laut RKI am Donnerstag

Update, 8. Oktober 2020, 06:24 Uhr

Neue Risikogebiete in Europa

Update, 7. Oktober 2020, 20 Uhr

Das RKI hat erneut seine Liste mit den Risikogebieten aktualisiert. Betroffen auch die Niederlande und Slowenien.

Neue Fallzahlen in Baden-Württemberg - so ist die Lage am Mittwoch

Update, 7. Oktober 2020, 19:03

Kreis Esslingen liegt über 50 Neuinfektionen

Update, 7. Oktober 2020, 18:20 Uhr

Der Kreis Esslingen hat die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten und gilt nun als innerdeutsches Risikogebiet. Neue Maßnahmen werden beschlossen.

Risikogebiete in Deutschland

Update, 7. Oktober 2020, 18 Uhr

Steigende Infektionszahlen in Bonn - kritischer Schwellenwert erreicht

Update, 7. Oktober 2020, 16:20 Uhr

Maskenverweigerer in Bamberger Hotel erwünscht - Polizei schreitet ein

Update, 7. Oktober 2020, 15:45 Uhr

Mit dem Schriftzug „Es sind auch Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz willkommen“ hat ein Hotel in Bamberg geworben. Die Polizei schritt ein, die Situation eskalierte.

Neuinfektionen mit Coronavirus nahe an Grenzwert- Bremen beschließt neue Maßnahmen

Update, 7. Oktober 2020, 15:03 Uhr

Lange lagen die Corona-Hotspots vor allem im Süden Deutschlands. Doch nun kratzt auch Bremen am Grenzwert für Neuinfektionen. Das Land hat deshalb neue Maßnahmen beschlossen.

Stadt Hagen sprengt Grenzwert - neue Regeln beschlossen

Update, 7. Oktober 2020, 14:21 Uhr

Mit Hagen hat eine weitere Stadt in Nordrhein-Westfalen den Grenzwert für Neuinfektionen gesprengt. Die Stadt reagiert mit Einschränkungen.

Bußgeld, Maskenpflicht und private Feiern: Diese Corona-Regeln gelten in den Bundesländern

Update, 7. Oktober 2020, 11:24 Uhr

Die Corona-Zahlen steigen in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich an. Länder wie NRW, Niedersachsen und Bayern reagieren mit einer Verschärfung der Regeln. Was wo gilt.

Bahn und Bundespolizei gehen verstärkt gegen Maskenmuffel vor

Update, 7. Oktober 2020, 11:23 Uhr

Ab heute (Mittwoch, 7.10. ) kontrollieren Bundespolizei und Bahn verstärkt das Einhalten eines Mund-Nase-Schutz in den Zügen. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Reisebüros fordern „Coronatest statt Stubenarrest“

Update, 7. Oktober 2020, 11:08 Uhr

Branche wehrt sich gegen Zwangsquarantäne ab 15. Oktober : Warum die Reisefreiheit nicht nur für die Touristik wichtig ist, sondern für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft.

Landkreis Emsland nach Ausbruch in Schlachthof in Sögel knapp unter Grenzwert

Update, 7. Oktober 2020, 10:00 Uhr

Die Infektionszahlen im Landkreis Emsland explodieren nach einem Ausbruch in einem Schlachthof in Sögel weiter. Nun steht der Kreis kurz vor dem Grenzwert für Einschränkungen.

Gigantische Staatsschulden wegen Corona: Kann man das je zurückzahlen?

Update, 7. Oktober 2020, 06:24 Uhr

Staaten und Notenbanken türmen im Kampf gegen Corona gigantische Schulden auf. Irgendwann müssen sie beglichen werden. Kann das überhaupt gelingen?

So hoch sind die Fallzahlen laut RKI am Mittwoch

Update, 7. Oktober 2020, 06:23 Uhr

Mannheim verschärft Corona-Regeln

Update, 6. Oktober 2020, 20:35 Uhr

In Mannheim steigen die Infektionen mit dem Coronavirus wieder an. Die Stadt reagiert darauf mit schärferen Regeln, um die Ausbreitung zu verlangsamen.

Corona in Belgien: Härtere Sicherheitsmaßnahmen

Update, 6. September 2020, 19:35 Uhr

In Belgien gelten ab Freitag schärfere Sicherheitsmaßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus. Diese betreffen vor allem die Gastronomie.

Sperrstunde und Kontaktbeschränkungen in Berlin

Update, 6. Oktober 2020, 18:55 Uhr

Wegen der stark angestiegenen Corona-Zahlen wurde in Berlin eine Kontaktbeschränkung erlassen sowie eine Sperrstunde für die meisten Geschäfte und Restaurants.

Gericht hebt Verbot von Bordell-Betrieb in BW auf

Update, 6. Oktober 2020, 17:33 Uhr

Bordelle in Baden-Württemberg könnten bald wieder öffnen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat am Dienstag das wegen der Corona-Pandemie verhängte, vollständige Betriebsverbot aufgehoben. Dieinkönnten bald wieder öffnen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat am Dienstag das wegen der Corona-Pandemie verhängte, vollständigeaufgehoben. Die Aufhebung tritt schon bald inkraft.

Knapp 400 Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 6. Oktober 2020, 16:55 Uhr

In Baden-Württemberg werden immer mehr Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwei Regionen überschreiten den Grenzwert für Einschränkungen. So ist die Lage.

Mecklenburg-Vorpommern droht Baden-Württemberg und Bayern mit Quarantäne

Update 6. Oktober 2020, 13:45 Uhr

Einige Bundesländer erschweren wegen Corona jetzt auch innerdeutsche Reisen. Mecklenburg-Vorpommern ist dabei besonders radikal.

Corona-Zahlen Neu-Ulm: So hoch sind die Fallzahlen am Dienstag

Update, 6. Oktober 2020, 13:33 Uhr

Wie Schweden sich im Herbst und Winter auf die Corona-Pandemie vorbereitet

Update, 6. Oktober 2020, 13:08 Uhr

Schweden die Corona-Zahlen nicht so rasant wie im Rest von Europa, doch mittlerweile verzeichnet das Land wieder deutlich mehr Neuinfektionen. Zwar steigen indie Corona-Zahlen nicht so rasant wie im Rest von Europa, doch mittlerweile verzeichnet das Land wieder deutlich mehr Neuinfektionen. Das hat Folgen für die Corona-Strategie des Landes.

Zulassungsprozess für Impfstoff gegen Coronavirus von Biontech startet

Update, 6. Oktober 2020, 11:43 Uhr

Biontech war das erste deutsche Unternehmer, das einen Corona-Impfstoff in klinischen Versuchen getestet hat. Nun läuft das Zulassungsverfahren an.

Baden-Württemberg setzt nächste Corona-Alarmstufe in Kraft

Update, 6. Oktober 2020, 09:52 Uhr

Die zweite Corona-Welle ist endgültig im Land angekommen. Die Landesregierung zündet deshalb erstmals die nächste Alarmstufe. Was das bedeutet.

7-Tage-Inzidenz in Stuttgart nah an Vorwarnstufe

Update, 6. Oktober 2020, 09:14 Uhr

Nachdem der Kreis Esslingen die Vorwarnstufe erreicht hat, steigen auch in Stuttgart die Zahlen. So nah ist die Stadt am Grenzwert.

7-Tage-Inzidenz in Frankfurt nährt sich Grenzwert - Kommen neue Regeln?

Update, 6. Oktober 2020, 08:25 Uhr

7-Tage-Inzidenz in der Stadt Frankfurt am Main liegt knapp unter dem Grenzwert für Einschränkungen. Diein der Stadtliegt knapp unter dem Grenzwert für Einschränkungen. Welche neuen Einschränkungen drohen könnten.

Aktuelle News zu Neuinfektionen heute - Diese Fallzahlen meldet das RKI

Update, 6. Oktober 2020, 08:18 Uhr

Das RKI hat am Dienstag, 6.10.2020, die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland bekanntgegeben. Im Dashboard werden die Zahlen für Bundesländer und Landkreise ausgewiesen. Erneut liegt die Zahl der Neuinfektionen über der Marke von 2000.

Trump ist zurück im Weißen Haus

Update, 6. Oktober 2020, 7:41 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist nach einer dreitägigen Krankenhaus-Behandlung wegen seiner Covid-Erkrankung ins Weiße Haus zurückgekehrt. Trump inszenierte seine Ankunft am Montagabend (Ortszeit) als Demonstration von Stärke: Er stieg die Treppe zum Balkon auf der Südseite seiner Residenz hoch, nahm dort die Gesichtsmaske ab und salutierte dem Piloten seines abfliegenden Hubschraubers. Danach nahm der Präsident ein Video auf, in dem er seine Landsleute aufrief, keine Angst vor dem Virus zu haben.

News zu Fallzahlen in Baden-Württemberg - So viele Neuinfektionen gibt es am Montag

Update, 5. Oktober 2020, 19:35 Uhr

Baden-Württemberg werden immer mehr Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwei Regionen überschreiten den Grenzwert für Einschränkungen. Inwerden immer mehr Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwei Regionen überschreiten den Grenzwert für Einschränkungen. So ist die Lage

Mitarbeiter aus dem Umfeld von Österreichs Kanzler Kurz positiv auf Coronavirus getestet

Update, 5. Oktober 2020, 16.24 Uhr

Im Umfeld des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz ist es zu einer Coronavirus-Infektion gekommen. Ein Mitarbeiter ist positiv getestet.

Madrid wieder im Ausnahmezustand

Update, 5. Oktober 2020, 14.50 Uhr

Landkreis Esslingen sprengt Grenzwert - Diese Regeln gelten nun bei Feiern

Update, 5. Oktober 2020, 14:39 Uhr

Der Kreis Esslingen hat die Vorwarnstufe erreicht. Die Verwaltung beschließt deshalb neue Regeln. Doch bei steigenden Zahlen könnten weitere Maßnahmen drohen.

News zu Neuinfektionen im Kreis Neu-Ulm - So hoch sind die Fallzahlen am Montag

Update, 5. Oktober 2020, 13:59 Uhr

Das Landratsamt in Neu-Ulm hat am Freitag neue Fallzahlen der Coronavirus-Infektionen gemeldet. So ist die Corona-Lage in Neu-Ulm.

EU-Kommissionschefin von der Leyen in Corona-Quarantäne

Update, 5. Oktober 2020, 13:39 Uhr

Für diese Kantone gilt eine Reisewarnung - Was Urlauber bei der Einreise wissen müssen

Update, 5. Oktober 2020, 12:04 Uhr

Kampf gegen das Coronavirus - Boehringer entwickelt Antikörper

Update, 5. Oktober 2020, 11:41 Uhr

Wann gibt es Impfstoffe und Medikamente gegen das Coronavirus? Boehringer Ingelheim entwickelt aktuell einen Antikörper gegen Sars-CoV-2 , er soll das Virus neutralisieren.

Berlin, Niedersachsen und NRW: So ist die Lage aktuell in den Corona-Hotspots

Update, 5. Oktober 2020, 11:22 Uhr

Paris jetzt in höchster Corona-Alarmstufe

Update, 5. Oktober 2020, 10:48 Uhr

Frankreich steigen die Corona-Zahlen rapide an. Für alle Regionen des Landes herrscht eine Reiswarnung - ausgenommen Grand-Est. Zudem befindet sich die In ganzsteigen die Corona-Zahlen rapide an. Für alle Regionen des Landes herrscht eine- ausgenommen Grand-Est. Zudem befindet sich die Hauptstadt Paris jetzt in höchster Corona-Alarmstufe

Berliner Bezirke über Grenzwert für Corona-Infektionen - Diese Regeln gelten jetzt

Update, 5. Oktober 2020, 10:28 Uhr

Wie lange bleibt Tirol Risikogebiet? – Wieder hohe Corona-Zahlen in Ischgl

Update, 5. Oktober 2020, 10:22 Uhr

Corona an Schulen im Kreis Günzburg

Update, 5. Oktober, 2020, 09:57

Corona-Ausbruch in Seniorenheim in Marxzell

Update, 5. Oktober 2020, 09:23 Uhr

Seniorenwohn- und Pflegeheim in Marxzell (Kreis Karlsruhe) haben sich 18 Bewohner und zehn Mitarbeiter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In einemin Marxzell (Kreis Karlsruhe) haben sich 18und zehnnachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Mann ist gestorben, teilte das Landratsamt mit.

81 Fälle in Schlachthof in Sögel - Stadt verschärft Corona-Regeln

Update, 5. Oktober 2020, 8:55 Uhr

Schlachthofes in Sögel mit dem Coronavirus infiziert haben, Nachdem sich 81 Mitarbeiter einesinmit dem Coronavirus infiziert haben, wird das öffentliche Leben eingeschränkt.

Aktuelle Zahl an Neuinfektionen in Deutschland - Fallzahlen von heute

Update, 5. Oktober 2020, 06:23 Uhr

Modeschöpfer Kenzo Takada stirbt an Covid-19

Update, 4. Oktober 2020, 17:55 Uhr

Kenzo Takada ist im Alter von 81 Jahren in der Nähe von Paris Modedesignerist im Alter von 81 Jahren in der Nähe von Paris an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.

Fast 17.000 Neuinfektionen an einem Tag in Frankreich

Update, 4. Oktober 2020, 17:00 Uhr

In Frankreich hat es am Wochenende einen neuen Tagesrekord an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Am Samstag wurde binnen 24 Stunden fast 17.000 Corona-Fälle bestätigt.

Mehr als 30.000 Bußgeldverfahren in den größten Städten

Update, 4. Oktober 2020, 14:00 Uhr

30.000 Bußgeldverfahren wegen Missachtung der Corona-Regeln sind in den einwohnerstärksten Städten Deutschlands bisher eingeleitet worden. Mehr alswegen Missachtung dersind in den einwohnerstärksten Städten Deutschlands bisher eingeleitet worden. Vorne mit dabei: München und Stuttgart

Corona-Demo in Konstanz fortgesetzt

Update, 4. Oktober 2020, 13:00 Uhr

Mit einem Gottesdienst hat die Initiative „Querdenken“ ihren Protest gegen die Corona-Politik der Bundesregierung am Sonntagmorgen in Konstanz fortgesetzt.

Keine Entwarnung von Trumps Leibarzt

Update, 4. Oktober 2020, 9:00 Uhr

Der Leibarzt von Donald Trump gibt keine Entwarnung für den Gesundheitszustand des US-Präsidenten trotz „erheblicher“ Fortschritte seit der Corona-Diagnose.

HSV gegen Aue wegen Corona-Fällen abgesagt

Update, 4. Oktober 2020, 8:20 Uhr

Corona-Fälle gibt, wurde die Weil es im Team und dessen Umfeld bestätigtegibt, wurde die Partie von Erzgebirge Aue beim Hamburger SV am Sonntag abgesagt . Das bestätigten beide Vereine.

Mehr als 350 Neunifektionen im Südwesten

Update, 3. Oktober 2020, 20:00 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg binnen 24 Stunden wurde am Samstag mit mehr als 350 angegeben. Die Zahl dermit deminbinnen 24 Stunden wurde am Samstag mit mehr als 350 angegeben. Alle Informationen zum Infektionsgeschehen im Südwesten findet ihr hier.

Lehrer in Weißenhorn remonstriert gegen Maskenpflicht

Update, 3. Oktober 2020, 18:30 Uhr

Corona-Demo in Konstanz

Update, 3. Oktober 2020, 16:30 Uhr

Demonstranten für und gegen die Corona-Regeln haben sich in Konstanz am Bodensee versammelt. Wohl wegen des anfänglich schlechten Wetters kamen nicht so viele Menschen wie erwartet, teilte die Polizei am Samstagnachmittag in einer ersten Zwischenbilanz mit.

Kritik an Remdesivir-Behandlung von Trump - Immer mehr Infizierte im Umfeld

Update, 3. Oktober 2020, 14:30 Uhr

Donald Trump wird wegen seiner Corona-Infektion offenbar mit Remdesivir behandelt. Das sorgt bei Experten für Kritik. wird wegen seiner Corona-Infektion offenbar mitbehandelt. Das sorgt bei Experten für Kritik. Derweil sind immer mehr Menschen aus dem Umfeld des US-Präsidenten infiziert.

RKI-Zahlen: Schon wieder mehr als 2500 Neuinfektionen

Update, 3. Oktober 2020, 8:30 Uhr

Trump wegen Corona im Krankenhaus

Update, 3. Oktober 2020, 7:30 Uhr

Neue Risikogebiete in Holland und England

Update, 2. Oktober 2020, 20:07 Uhr

Die Bundesregierung hat wegen steigender Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus neue Risikogebiete ausgewiesen. Dazu gehören

ganz Schottland

Teile Englands

Weiter hohe Fallzahlen für Baden-Württemberg

Update, 2. Oktober 2020, 17:44 Uhr

Gesundheitsämter im Südwesten melden an das Robert Koch-Institut (RKI) ermeut eine hohe Anzahl an positiven Corona-Testergebnissen. Die Zahl der seit Beginn der Corona-Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg liegt laut Landesgesundheitsamt aktuell bei 50.400 Fällen. Auch die übrigen Werte steigen. Wie auch in Deutschland insgesamt bleibt die Corona-Lage in Baden-Württemberg kritisch. Dieimmelden an das Robert Koch-Institut (RKI) ermeut eine hohe Anzahl an positiven Corona-Testergebnissen. Dieder seit Beginn der Corona-Pandemie nachweislich mit demInfizierten in Baden-Württemberg liegt laut Landesgesundheitsamt aktuell bei

Klinik-Patientin in Lörrach stirbt an Corona nach Kontakt mit Zimmernachbarin

Update, 2. Oktober 2020, 15:15 Uhr

Lörrach ist eine Patientin infolge einer Corona-Ansteckung durch ihre Zimmernachbarin gestorben. „Das ist ein tragischer Fall und ein seltenes Phänomen, das mir zumindest aus Baden-Württemberg nicht bekannt ist“, In der Kreisklinikist eine Patientin infolge einerdurch ihre Zimmernachbarin gestorben. „Das ist ein tragischer Fall und ein seltenes Phänomen, das mir zumindest ausnicht bekannt ist“, sagte Bernhard Wolf, medizinischer Geschäftsführer, am Freitag in Lörrach

Aktuelle Corona-Zahlen für Neu-Ulm - So viele Schulklassen sind in Quarantäne

Update, 2. Oktober 2020, 15:05 Uhr

Das Landratsamt in Neu-Ulm hat am Freitag neue Fallzahlen der Coronavirus-Infektionen gemeldet. So ist die Corona-Lage in Neu-Ulm.

Weiterer deutscher Impfstoff darf getestet werden

Update, 2. Oktober 2020, 14:29 Uhr

In Deutschland darf ein weiterer Corona-Impfstoff an Menschen getestet werden. Der Vektorimpfstoff basiert auf einer Pocken-Impfung.

Mehr als 12.000 Schüler und Lehrer in Corona-Quarantäne

Update, 2. Oktober 2020, 11:27 Uhr

Wegen Corona müssen Schulen immer wieder schließen. In dem stark von der Corona-Pandemie getroffenen Bayern sind derzeit mehr als 12.000 Schüler und Lehrer in Quarantäne.

Über 30 Coronavirus Infektionen in Schlachthof im Kreis Emsland

Update, 2. Oktober 2020, 10:58 Uhr

Erneut ist es in einem Schlachthof der Tönnies-Gruppe zu einem Corona-Ausbruch gekommen. In Sögel sind Mitarbeiter eines Schlachthofs infiziert. Der Landkreis verschärft nun seine Corona-Maßnahmen.

Bei Amazon fast 20.000 Mitarbeiter in den USA positiv auf Corona getestet

Update, 2. Oktober 2020, 8:44 Uhr

Amazon sind in den USA seit März fast Athena wirft dem Konzern vor, „eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit“ zu sein. Beim Onlineriesensind in den USA seit März fast 20.000 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden . Die Arbeitsschutz- und Flüchtlingsorganisationwirft dem Konzern vor, „eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit“ zu sein.

Corona-Zahlen in Deutschland: Zahl der Neuinfektionen auf höchstem Stand seit April

Update, 2. Oktober 2020, 7:30 Uhr

US-Präsident Trump und First Lady Melania mit Corona infiziert

Update, 2. Oktober 2020, 7:00 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist offenbar mit dem Coronavirus infiziert. First Lady Melania, sei an Covid-19 erkrankt. ist offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Ein entsprechender Test sei positiv gewesen, teilte er via Twitter mit. Auch seine Frau,, sei an Covid-19 erkrankt.

Deutlich mehr Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 1. Oktober 2020, 18:51 Uhr

Deshalb gab es keine aktuellen Fallzahlen zu Neuinfektionen in Deutschland

Update, 1. Oktober 2020, 16:01 Uhr

Robert Koch-Institut hatte mehrere Tage morgens keine neuen Corona Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht. Auch das RKI Dashboard wies keine Zahlen zu Neuinfektionen aus. Dashatte mehrere Tage morgensfür Deutschland veröffentlicht. Auch das RKI Dashboard wies keine Zahlen zu Neuinfektionen aus. Das war der Grund für die Verspätung der Daten

Curevac zuversichtlich über baldigen Coronavirus-Impfstoff

Update, 1. Oktober 2020, 15:18 Uhr

Biopharmaunternehmen Curevac geht davon aus, in wenigen Monaten einen Impfstoff ersten Halbjahr 2021 der Fall sein - vielleicht sogar früher Das Tübingergeht davon aus, in wenigen Monaten einen gegen das Coronavirus zu haben . Wenn alles optimal laufe, werde das imder Fall sein - vielleicht sogar früher

Aktuelle Fallzahlen für den Kreis Neu-Ulm

Update, 1. Oktober 2020, 14:24 Uhr

Das Landratsamt in Neu-Ulm hat am Donnerstag neue Fallzahlen der Coronavirus-Infektionen gemeldet. So ist die Corona-Lage in Neu-Ulm.

250 Euro Bußgeld für falsche Namensangaben in Corona-Listen in Bayern

Update, 1. Oktober 2020, 13:56 Uhr

Keine Reisewarnung für Region Grand-Est: Die aktuelle Lage in Elsass und Lothringen

Update, 1. Oktober 2020, 10:27 Uhr

In ganz Frankreich steigen die Corona-Zahlen rapide an. In allen Regionen des Landes herrscht eine Reiswarnung - ausgenommen davon ist die Region Grand-Est. So ist die Lage vor Ort.

Lage in Österreich: Reisewarnung für Tirol und Vorarlberg soll fallen

Update, 1. Oktober 2020, 10:26 Uhr

Die Corona-Situation in Österreich gilt weiter als angespannt, insbesondere in der Hauptstadt Wien, in deren Region fast die Hälfte der knapp 9 Millionen Österreicher leben. Eine Besserung ist unterdessen in Tirol und Voralberg in Sicht.

Zahl der Neuinfektionen in Frankreich wieder auf mehr als 14.000 gestiegen

Update, 1. Oktober 2020, 09:45 Uhr

Frankreich verzeichnet einen neuen Rekord bei den Corona-Zahlen: Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 14.000 Menschen positiv auf Corona getestet.Ein erneuter Lockdown erscheint immer wahrscheinlicher. So ist die Lage in Frankreich.

Aktuelle RKI-Zahlen am Donnerstag - So viele Neuinfektionen gibt es in Deutschland

Update, 1. Oktober 2020, 09:42 Uhr