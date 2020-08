Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant offenbar, wegen der Corona-Krise die Karneval-Saison 2020/2021 komplett ausfallen zu lassen. Dies erfuhr die Düsseldorfer „Rheinische Post“ auf Nachfrage aus Teilnehmerkreisen einer Telefonschalt-Konferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags.

Spahn: Karneval 2021 nicht vorstellbar

Demnach sagte Spahn: „Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“

Die Regelungen für Veranstaltungen fallen in den Kompetenzbereich der Bundesländer. Gemeinsam mit dem Bund einigten sie sich im Juni darauf, Großveranstaltungen prinzipiell zunächst noch bis Ende Oktober flächendeckend zu untersagen. Ausnahmen sind möglich. Für kleinere Veranstaltungen mit nicht mehr als einigen hundert Besuchern gelten in den Ländern unterschiedliche Regeln.