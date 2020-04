Gedränge, leer gekaufte Regale, lange Wartezeiten? Die Supermärkte und Einzelhandelsketten in Deutschland wollen auch in der Woche vor Ostern ihr Versprechen halten, dass die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs gesichert ist. Es gilt aber bestimmte Regeln zu be...