Am Montag diskutierten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) mit Elternvertreter, Lehrer und Schülern , wie eine Ausbreitung des Corona-Virus eingeschränkt werden kann. Für den Ministerpräsident kommt nur eine Maskenpflicht in Frage. Dies müsse, mangels anderer wirksamer Mittel, als Schutz vor Ansteckungen in Kauf genommen werden.