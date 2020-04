Um die Corona-Verordnung des Landes umzusetzen, greift die Polizei in Baden-Württemberg durch: Zusätzlich würden nun an den Wochenenden mehr als 500 Polizisten der Bereitschaftspolizei in allen Landesteilen eingesetzt, sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage.

Mehr als 150 Polizisten an Corona erkrankt

Derzeit befinden sich rund 2150 Bedienstete der Polizei in Quarantäne oder Freistellung, rund 8,5 Prozent aller Mitarbeiter, 156 seien an Covid-19 erkrankt.