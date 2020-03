Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten. Merkel muss sich mitten in der Corona-Krise selbst in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntagabend in Berlin mit.

Merkel hatte Kontakt zu positiv auf Coronavirus getesteten Arzt

Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Kontaktverbot statt Ausgangssperre - Das wurde entschieden

Noch am Nachmittag hatte sie gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder bundesweite Regelungen zur Eindämmung des gefährliche Coronavirus beschlossen. Ab Montag, 23.03.2020 gitl für 14 Tage in ganz Deutschland ein umfassendes Kontaktverbot - von einer bundesweiten Ausgangssperre, die zuvor noch im Gespräch war, hat man abgesehen.