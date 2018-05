Hintergrund China: Merkels stille Diplomatie

Berlin/Peking / Felix Lee

Die letzten Worte des bis zuletzt inhaftierten chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo waren an seine Frau Liu Xia gerichtet: „Hab’ noch ein gutes Leben“, sagte er, bevor er starb. Doch nicht einmal diesen Wunsch hat die chinesische Führung ihm gewährt.

Einen Tag vor dem zweitägigen Besuch von Angela Merkel in China haben Freunde und Mitstreiter des vor einem Jahr an Krebs verstorbenen Friedensnobelpreisträgers die Bundeskanzlerin aufgefordert, sich für die Freilassung von Liu Xia einzusetzen. „Merkels Besuch ist die beste und einzige Chance, Liu Xias Probleme dieses Jahr zu lösen“, sagte der chinesische Bürgerrechtler Hu Jia. „Wir alle wünschen uns, dass sie mit Merkel nach Deutschland fliegen kann.“

In der vergangenen Wochen haben bereits französische und US-amerikanische Schriftsteller und Menschenrechtsaktivisten Liu Xias Ausreise gefordert. Lisa Tassi von Amnesty International kritisierte den Umgang der chinesischen Behörden mit Liu Xia als „abscheuliche Grausamkeit“.

Obwohl Liu Xia vom chinesischen Staat offiziell nie verurteilt wurde, steht die 57-Jährige seit de facto acht Jahren in Peking unter Hausarrest. Die chinesischen Behörden behaupten, sie könne sich frei bewegen. Sicherheitskräfte in Peking verwehren Unterstützern jedoch den Zugang zu ihr. In einem der wenigen Telefonate der vergangenen Monate mit dem in Deutschland im Exil lebenden Schriftsteller Liao Yiwu soll sie gesagt haben: „Mein Mann ist tot. Es gibt nichts mehr in der Welt für mich.“ Ärzten zufolge leidet sie unter schweren Depressionen. Zuletzt wurde ihr für April die Ausreise nach Deutschland in Aussicht gestellt. Doch nichts ist bisher geschehen.

So sehr Menschenrechtsorganisationen und Künstler weltweit sich für ihre Freilassung einsetzen – an Regierungen sind es nur noch weniger. Außer der Bundesregierung und einigen kleinen europäischen Staaten waren es nur noch die USA. Seit Donald Trump regiert, ist bei diesem Thema jedoch auch aus Washington nur noch wenig zu hören.

Der Staat zeigt Härte

Entgegen Behauptungen der chinesischen Führung hat sich die Menschenrechtslage nicht gebessert. Im Gegenteil: Amnesty zufolge werden seit Amtsantritt von Präsident Xi Jinping mehr kritische Anwälte und Aktivisten verfolgt als unter seinen Vorgängern. Erst am Dienstag wurde der tibetische Menschenrechtler Tashi Wangchuk wegen „Anstiftung zum Separatismus“ zu fünf Jahren verurteilt. Er hatte der New York Times ein Interview gegeben. Umso mehr ruhen die Hoffnungen auch anderer Dissidenten auf der Kanzlerin. Sie greift die chinesische Führung nicht öffentlich an, sondern verfolgt eine „stille Diplomatie“. Hinter den Kulissen setzt sich ihr Stab für die Freilassung von Dissidenten ein.