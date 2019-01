Charlotte Knobloch Charlotte Knobloch: Mir fehlt der Aufschrei

Charlotte Knobloch, Praesidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Muenchen und Oberbayern, vor der Synagoge auf dem Muenchner Sankt-Jakobs-Platz Charlotte Knobloch President the Israeli Jewish Munich and Upper Bavaria before the Synagogue on the Muenchner Sankt Jacob square Download am 22.01.2019 für S.VIER © Foto: Imago Stock&People

München / Von Elisabeth Zoll

Eine Collage der neuen Synagoge hängt im Besprechungszimmer des Zentrums der jüdischen Gemeinde in München. Sie zeigt Charlotte Knob­lochs Herzensprojekt: jüdisches Leben mitten in der Stadt. Voller Energie erscheint die 86-Jährige zu unserem Gespräch. Wenige Tage später kommt es zu einem Eklat, als die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern eine Rede im Landtag zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus hält und die AfD attackiert. Ein Großteil der Fraktion verlässt den Plenarsaal. Auf Facebook schreibt Knobloch kurz darauf, das habe erneut gezeigt: „Politik und Gesellschaft müssen auch weiterhin klar Position gegen diese Partei beziehen. Wem die demokratischen Errungenschaften unseres Landes etwas wert sind, kann nicht mit der AfD gemeinsame Sache machen.“

Frau Knobloch, welche Bedeutung hat für Sie der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar?

Der Gedenktag an die Befreiung des KZ Auschwitz ist zu einem Erinnerungstag geworden, der Gemeinschaften verbindet. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Doch gibt es heute fast keine Bildungseinrichtung mehr, die nicht zu diesem Tag Veranstaltungen macht.

Lässt sich der jungen Generation das Furchtbare noch vermitteln?

Es beginnt schwierig zu werden. Doch es gibt junge Menschen, die sich bewusst mit dem Thema befassen. Das war früher nicht so. Da sagte man mir, wir sind hier, weil wir eine Pflichtstunde haben. Heute fragen junge Menschen nach, weil sie nicht begreifen können, warum Menschen anderen Menschen das angetan haben. Früher fühlten sich die jungen Leute immer gleich schuldig. Das waren sie nicht. Aber sie sind diejenigen, die uns garantieren müssen, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholen.

Sie wurden als kleines Mädchen von ihrer Familie getrennt und überlebten die Verfolgung, weil eine ehemaligen Hausangestellte Ihres Onkels sie im mittelfränkischen Arberg als ihr lediges Kind ausgegeben hat. Wie haben Sie diese Jahre geprägt?

Ich bin in die Familie von Kreszentia Hummel gekommen, da war ich schon kein unbedarftes Kind mehr. Es war nicht das erste Mal, dass mich mein Vater ­irgendwo kurz hingegeben hat. Doch ­dieses Mal wusste ich: Da muss ich bleiben, wenn mich die Familie nimmt. Ich war zehn Jahre alt. Während der Bahnfahrt und dem zweieinhalbstündigen Fußmarsch zum Dorf haben mein Vater und ich keine zehn Sätze gewechselt. Alles war ungewiss. Die Familie hatte einen Familienrat abgehalten und dann zugestimmt. Warum habe ich erst 1945 ­erfahren.

Warum?

Die Familie war streng katholisch. Zwei ihrer Söhne waren bei der Wehrmacht. Da hatten sie sich vorgestellt, dass wenn sie etwas Gutes tun, es ihnen der liebe Gott in irgendeiner Form lohnen würde. Sie hofften so sehr, dass die beiden Söhne – einer war als Soldat in Russland, der andere in Afrika – lebend zurückkommen würden. Das ist dann auch so geworden.

Wie war das Leben für Sie auf dem kleinen Bauernhof?

Von meiner wahren Herkunft wussten nur der alte Vater, eine Schwester von Kreszentia Hummel, sie selbst und der Pfarrer. Im Dorf glaubte man, ich sei ein Bankert. Das hat Kreszentia Hummel viel Schmach eingebracht. Es wurde gehämt: So eine fromme Frau und dann ein uneheliches Kind. Erinnern kann ich mich gut an mein Heimweh. Ich wusste ja nicht, ob ich meinen Vater wiedersehe. Von meiner Großmutter hatte ich mich schon für immer verabschiedet. Das war furchtbar. Meine ganze Liebe habe ich den Tieren gegeben. Die waren meine Freude.

Wie ging es Ihrer „Ersatzfamilie“?

Sie lebte in Angst. Sie wusste ja nicht, dass mir der Ernst der Lage voll bewusst war. Zu Kreszentia Hummel war mein Verhältnis am engsten. Gleich nach 1945 kümmerte sie sich darum, dass ich in mein eigentliches Leben komme. Als mein Vater mich abholte, wollte ich nicht mit. Ich wollte nicht an einen Ort, wo wir so beleidigt und diffamiert worden waren, wo ich ausgegrenzt und bespuckt worden bin. Ich hatte Angst vor den Menschen. Und dachte nur eines: Ich will weg aus diesem Land.

Sie kamen zurück nach München, wo sich Ihr Vater Fritz Neuland schnell für die jüdische Gemeinde engagierte. Konnten Sie sich einfinden?

Zunächst einmal nicht. Ich wollte weg. Mein Mann, den ich mit 18 Jahren geheiratet habe, und ich ließen uns für die Ausreise registrieren. Ich lernte Damenschneiderei, mein Mann Spiegelfabrikation. Ohne Berufe hätten wir in den USA keine Chance gehabt. Dann bekamen wir eine Zusage für St. Louis/Missouri. Doch bevor das Schiffsticket kam, war ich schwanger. Später kam das zweite Kind. Dann wollten wir warten, bis die Kinder größer waren. Letztendlich bin ich ­geblieben – in einem ghettoähnlichen ­Leben.

Was meinen Sie damit?

Die jüdischen Menschen blieben unter sich. Lange war undenkbar, dass jüdische Kinder deutsche Schulkameraden mit nach Hause bringen konnten. Auch vom Ausland gab es Druck: Wie könnt ihr nur im Land der Mörder leben? Dafür wurden wir gemieden. Mein Mann und ich haben nie gesagt, dass wir in Deutschland leben, wir sprachen immer von Österreich oder der Schweiz. Wer dieses Ghetto verließ, war mit Menschen konfrontiert, die möglicherweise Juden verraten und erschossen hatten. Ich denke oft, dass es diejenigen leichter hatten, die Deutschland verlassen haben.

Sie wollten weg und mussten bleiben. Trafen auf Deutsche, die nicht zurück, sondern nur stur nach vorne schauen wollten …

… menschlich kann ich das verstehen.

Wann hat sich Ihre Beziehung zu Deutschland verändert?

Die ersten Jahre haben weder die Opfer gesprochen noch die Täter. Beide Seiten schämten sich. Die einen für die Verbrechen, wir dafür, dass wir in Deutschland geblieben sind. Das Nebeneinander begann aufzubrechen mit der Serie „Holocaust“. Diese hat Brücken geschlagen. Denn nun begann man zu sprechen und zu fragen. Dadurch konnte sich langsam Beziehung entwickeln. Ich war in Deutschland nicht verwurzelt. Im Gegensatz zu mein Vater, der dieses Land liebte. Er hat immer an das neue Deutschland geglaubt. Ich lange nicht.

Heute bilden Zeitzeugen eine Brücke des Verstehens. Wird sie abbrechen, wenn Ihre Generation nicht mehr sprechen kann?

Das weiß ich nicht. Sicher wird die Erinnerungs- und Gedenkkultur anders werden. Den 27. Januar wird es weiter geben. Dass man sich mit ihm auch künftig noch auseinandersetzt, kann ich nur hoffen. Überzeugt davon bin ich nicht.

Was heißt dann aus der Geschichte lernen? Ein Satz, der so schnell dahin gesagt ist.

Ja. Vor kurzem hätten wir uns doch noch gar nicht vorstellen können, mit welchen Themen wir uns wieder beschäftigen müssen. Dieser neue Hass und die neuen Anfeindungen.

Undenkbares wird inzwischen wieder ausgesprochen. Da ist vom „Vogelschiss der Geschichte“ die Rede, wo Millionen Menschen ermordet wurden. Wie bewerten Sie das?

Antisemitismus hat es immer gegeben. Neu sind die Wucht, die Häme und die Ausdrucksweisen, die ungestraft geduldet werden. Das macht mir zu schaffen. Wir erleben heute Judenhass.

Von wem wünschen Sie sich klare Signale?

Von den Verantwortlichen – in der Politik, in den Kirchen, in den Gewerkschaften, allen Verantwortlichen, die mit Menschen zu tun haben. Mir fehlt der Aufschrei. Die Menschen müssen aufgerüttelt werden. Möglicherweise müssen auch die Gesetze nachgeschärft werden. Fehlenden Nachdruck kann es in jedem anderen Land geben, aber nicht hier.

Führen Sie den neuen Judenhass auf rechtspopulistische Bewegungen zurück oder hat er andere Wurzeln?

Es gab immer alte Antisemiten. Sie haben sich jetzt zusammengeschlossen mit den neuen Gruppierungen. Das ist bedrohlich.

Politik und Medien diskutieren darüber, wie wir mit diesen Gruppierungen umgehen sollen. Sollen wir auf jede ihrer Provokationen eingehen oder nicht? Was meinen Sie?

Da gibt es keine einfache Antwort. Ganz sicher ist die jetzige Situation nicht gut. Auf den Judenhass muss reagiert werden. Es braucht mehr Anstrengung, um die AfD in Schranken zu weisen. Dass diese Partei mit ihrem offenen Hass so viel Zustimmung bekommt, ist tragisch. Wir leben derzeit in guten Verhältnissen. Ich mag mir nicht vorstellen, wie sich die Situation entwickelt, wenn es wirtschaftlich abwärts geht. Jeder Tag, der von Antisemitismus geprägt ist, schürt neuen Antisemitismus.

Macht Ihnen das Angst?

Ja. Ich fürchte, wir werden da noch Überraschungen erleben.

Seit kurzem prüft der Verfassungsschutz die AfD. Kommt der Schritt zu spät?

Ja sicher. Der Schritt kommt viel zu spät. Diese Auswüchse hat Deutschland nicht verdient.

In der AfD hat sich gerade die Gruppe „Juden in der AfD“ gegründet. Was halten Sie davon?

Diese Personen sind nicht ernst zu nehmen. Möglicherweise verstehen sie auch einfach nur die Zusammenhänge nicht.

Zum neuen Judenhass kommt noch der Antisemitismus, den Einwanderer aus arabischen Staaten mitbringen. Welche Reaktionen wünschen Sie sich von der Politik?

Viele Zuwanderer sind überrascht, dass in Deutschland der Blick auf Juden ein anderer ist. Der Antisemitismus der Flüchtlinge wird oftmals verstärkt durch Antisemitismus der hier lebenden Muslime. Deutschland muss klar machen, dass, wer dieses Feindbild pflegen will, nicht in Deutschland leben kann. Wir brauchen nicht auch noch einen importierten Antisemitismus.

Sie sind 86 Jahre alt und setzen sich mit großer Energie für gesellschaftliche Fragen ein. Was treibt Sie an?

Lange Zeit war es die Freude, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder eine Zukunft hat. Das gilt weiter. Nur gibt es Einbrüche. Es wäre ein Desaster, wenn junge Familien zu zweifeln begännen, ob sie in Deutschland noch eine Zukunft haben.

Und woher nehmen Sie Ihre Kraft?

Aus der Hoffnung, dass ein Miteinander möglich ist. Man kann das nicht dem Zufall überlassen. Ich wollte immer noch erleben, dass es eine Normalität zwischen Juden und Nicht-Juden in Deutschland gibt. Derzeit sehe ich da leider Rückschläge.