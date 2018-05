Zuwanderung Chaos in Seehofers Asyl-Behörde

Berlin / André Bochow und Michael Gabel

Ging beim Bamf alles mit rechten Dingen zu? Es gibt Zweifel. Der Ansturm der Flüchtlinge ist noch lange nicht bewältigt.

Tausende fehlerhafte Bescheide und eine Behörde, die bei der Aufklärung versagt – der Skandal um das Flüchtlingsbundesamt zeigt, dass die Folgen der Masseneinwanderung noch lange nicht bewältigt sind. Dabei steht die größte Aufgabe noch bevor: die Integration. Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum herrscht beim Flüchtlingsbundesamt ein solches Chaos?

Es ist eine Behörde mit mehr als 80 Außenstellen. Seit Längerem ist bekannt, dass es unter ihnen große Unterschiede bei den Anerkennungsquoten für Flüchtlinge gibt. Ob dabei Korruption im Spiel ist, bleibt sogar im Fall Bremen fraglich. Mögliche Gründe sind laut Behördensprecherin Natalie Bußenius, dass die Asylanträge von Menschen eines bestimmten Herkunftslandes möglicherweise gehäuft in einer der Außenstellen bearbeitet werden. Es gibt aber Experten, die ein bestimmtes politisches Milieu in den jeweiligen Bundesländern für die unterschiedliche Bewertung von Asylanträgen verantwortlich machen. Jedenfalls hat die Zentrale des Bundesamts in Nürnberg nun reagiert und will stichprobenartig negative und positive Entscheidungen des Jahres 2017 analysieren. Bestätigt wird, „dass diese Stichprobe in mehreren Außenstellen erfolgen wird. Standorte in Baden-Württemberg gehören nicht dazu.“ Ein weiteres Problem: Das Bundesamt braucht dringend qualifizierte Dolmetscher. In den vergangenen eineinhalb Jahren musste die Behörde 2100 Dolmetscher wegen fachlicher Mängel entlassen.

Mit den Ankerzentren soll alles besser werden. Ist die Hoffnung berechtigt?

Als Teil eines „Masterplans für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen“ betrachtet Innenminister Horst Seehofer (CSU) die im Koalitionsvertrag beschlossenen Ankerzentren (Zentren für Ankunft, Entscheidung und Rückführung). Deren Sinn besteht laut Seehofer darin, „dass Verfahren gebündelt und beschleunigt werden“. Erst nach dem Durchlaufen dieser Zentren erfolgt „die Verteilung der Flüchtlinge im Land“. Oder es wird direkt aus den Zentren heraus abgeschoben. 1000 bis 1500 Menschen sollen jeweils bis zu 18 Monate in einem Ankerzentrum untergebracht werden.

Kann der Bund die Ankerzentren allein installieren?

Nein, dafür braucht er die Länder. Ab August oder September soll eine sechsmonatige Pilotphase beginnen. Seehofers Staatssekretär Helmut Teichmann teilte kürzlich mit, dass Bayern mitziehen will. Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen sowie ein ostdeutsches Bundesland hätte man gern dabei. Aber bislang gibt es nur aus Sachsen ein Ja. Für das baden-württembergische Innenministerium sagt dessen Sprecher Andreas Mair am Tinkhof: „Wir beteiligen uns nicht an der Pilotphase.“ Kritik kommt von der Opposition, Pro Asyl, Ärzten, Psychotherapeuten und der Gewerkschaft der Polizei.

Wie groß sind die Chancen, dass sich die Zuwanderer gut integrieren?

Wer sich in Deutschland integrieren will, braucht einen Job. Darüber besteht bei Experten Einigkeit. Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist verhalten optimistisch, was die Chancen der Flüchtlinge auf eine Arbeitsstelle betrifft. Es sei gut möglich, dass „in fünf Jahren etwa die Hälfte der aktuellen Zuwanderer eine Arbeit gefunden hat.“ Zum Vergleich: Bei den Deutschen beträgt die Erwerbstätigenquote auch nur 65 Prozent; viele Menschen – Mütter, Frührentner – können oder wollen nicht arbeiten. Von den vor knapp drei Jahren ins Land gelangten Zuwanderern habe es bereits jetzt etwa ein Sechstel geschafft, einen sozialversicherungspflichtigen Job zu bekommen. „Das Ergebnis liegt oberhalb unserer Erwartungen“, betont Brücker.

Was lässt sich aus bisherigen Einwanderungswellen lernen?

Höchstens, wie man es nicht machen sollte, sagt Brücker. „Beim Umgang mit den sogenannten Gastarbeitern wurden viele Fehler gemacht. So hat man es versäumt, diese Menschen zu qualifizieren und sie in der Bundesrepublik vor allem in Branchen gesteckt, die keine Zukunft hatten – in die Textilindustrie zum Beispiel.“ Inzwischen hätten diese Einwanderer aufgeholt, und vor allem die zweite und dritte Generation tue sich etwas leichter.