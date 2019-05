Themen in diesem Artikel Europawahl

Eigentlich geht es in Weingarten um den Urnengang im Mai. Doch der Termin wird überschattet von Personalspekulationen.

Kurz vor wichtigen Wahlen dienen Parteitage oft als letzter Schub, um Signale der Geschlossenheit zu senden. So hat es sich auch die CDU-Führung im Südwesten gedacht, als sie Ende vergangenen Jahres den Landesparteitag ansetzte, um ihre Anhänger für die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai zu motivieren. Dass am kommenden Wochenende auch gleich noch das CDU-Präsidium inklusive Landeschef Thomas Strobl neu gewählt wird, sollte die Aufmerksamkeit für den Schlussspurt zusätzlich erhöhen.

So lautet zumindest die eine Lesart der Planungen. Dass der Termin in Weingarten nun von vielen mit einer Mischung aus Spannung und Bauchgrimmen erwartet wird, liegt daran, dass es auch eine andere Lesart gibt, die Strobl-Kritiker seit einigen Monaten streuen: Der umstrittene Landeschef und Innenminister wolle die Gunst der Stunde nutzen, um mit einem tollen Wiederwahl-Ergebnis Ansprüche auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 zu untermauern. Und genau das gilt es aus Sicht von Strobls Gegnern zu verhindern.

Gibt es Streit um die Ausrichtung der CDU?

So droht die Gefahr, dass der erhoffte Schub für die Europawahl sowie die rund 20.000 Kandidaten, die sich im Land für ein Mandat in den Gemeinderäten und Kreistagen bewerben, von anderen Themen überschattet werden könnte: Dem Ringen der Partei um eine personelle Ausrichtung, um die Grünen bei der nächsten Wahl zu besiegen. Und der Frage, ob das mit der gewünschten Geschlossenheit vereinbar ist – oder zum offenen Streit führt.

SPD Andrea Nahles setzt weiter auf Große Koalition SPD-Chefin Andreas Nahles hält ein Auseinanderbrechen der Großen Koalition zur Mitte der Legislaturperiode für höchst unwahrscheinlich.

Die Vorbehalte gegenüber Strobl sind in der Landtagsfraktion seit langer Zeit belegt. Sie sind in den vergangenen Jahren eher größer als kleiner geworden, zumal Umfragen die CDU weiterhin hinter den Grünen und ihrem überaus beliebten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann verorten. Auch in der Partei wachsen die Sorgen; so forderte der Meßstetter Bürgermeister Frank Schroft im Februar unverhohlen die Ablösung Strobls. Man brauche eine „inhaltliche und personelle Erneuerung. Thomas Strobl steht dafür nicht“, twitterte Schroft. Die Empörung gegenüber diesem Tabubruch hielt sich in Grenzen. Als Alternative für die Spitzenkandidatur gilt Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Strobl lässt offen, ob er antritt

Im Vorfeld des Parteitags war Strobl bemüht, die Brisanz aus dem Thema zu nehmen. Die Spitzenkandidatur müsse „bis Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2020 entschieden sein“, sagte er der „Heilbronner Stimme“. Ob er selbst antreten wolle, ließ Strobl offen. Derzeit sei das aber kein Thema. „Das Thema steht derzeit nicht auf der Tagesordnung. Meine Konzentration gilt jetzt den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai und nichts anderem.“

Wie auch immer der Parteitag in Weingarten verläuft: Strobls Wahlergebnis wird mit großem Interesse betrachtet werden. 2017 hatten ihn die Delegierten mit 82 Prozent zum Parteichef gewählt.

Das könnte dich auch interessieren:

Abitur Deutsch BW Gymnasium: Deutsch-Abi 2019 startet mit Fehlern in den Aufgaben Mit der Deutsch-Prüfung hat in Baden-Württemberg und Bayern am Dienstag das schriftliche Abitur begonnen. Die Aufgaben kamen per USB-Stick – und inklusive Fehlern. Ein Besuch am Ulmer Einstein-Gymnasium.