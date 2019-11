Für mehr Beteiligung von Frauen in der CDU kämpft Annette Widmann-­Mauz schon lange, seit 2015 auch als Chefin der Frauen Union.

Nach der Einigung auf die Grundrente: Hält die GroKo jetzt?

Annette Widmann-Mauz: Die Regierung ist für vier Jahre gewählt. Unsere Halbzeitbilanz kann sich sehen lassen. Wir haben zwei Drittel aller Vorhaben abgeschlossen oder auf den Weg gebracht. Und wir haben noch viel vor. Die Motivation stimmt also. Wenn wir jetzt für die zweite Hälfte die Schwerpunkte richtig setzen, dann wird diese Bundesregierung auch die volle Zeit im Amt sein.

Sollte es für die zweite Hälfte einen neuen Koalitionsvertrag geben?

Die Menschen wollen, dass wir Probleme lösen. Sie wollen, dass wir die Beschäftigung in schwierigeren konjunkturellen Zeiten sichern, unsere Infrastruktur modernisieren, die Netze in Stadt und Land aus- und lästige Bürokratie abbauen. Dazu brauchen wir keine neuen wochenlangen Koalitionsverhandlungen, sondern den gemeinsamen Willen, Disziplin und ein klaren Kompass.

Ist das Modell einer Koalition samt Vierjahresvertrag nicht viel zu statisch für unsere bewegten Zeiten?

Es ist wichtig, Ziele und die Wege dorthin gemeinsam klar abzustecken. Dieser Rahmen schafft Vertrauen und bietet Verlässlichkeit. Aber ob es in der Detailtiefe, wie wir es im Bund gemacht haben, erforderlich ist, darüber kann man diskutieren. Im Grunde ist verantwortliches Ressorthandeln nicht mehr möglich, wenn man bis aufs letzte Komma festgelegt ist – und es bei jeder aktuellen Anpassung immer um Sieg und Niederlage geht.

Schlechte Wahlergebnisse, offene Kanzlerfrage, ein ehrgeiziger Friedrich Merz: Droht beim CDU-Parteitag der Aufstand?

Unsere Mitglieder und Delegierten sind Menschen mit Emotionen, und es treibt sie um, wenn die CDU bei Wahlen schlecht abschneidet. Es treibt sie aber auch um, wenn wir nicht mehr anständig miteinander umgehen. Kritik darf und Probleme müssen zur Sprache kommen – aber Stil und Ton sind entscheidend. Da vertraue ich auf das Verantwortungsbewusstsein unserer Delegierten und Mitglieder.

Muss Parteichefin Kramp-Karrenbauer mit ihrer Rede in Leipzig alle Zweifel ausräumen?

Ich halte nichts von solchen Erwartungen. Parteitagsreden der Vorsitzenden sind immer wichtig. Sie bieten Orientierung bei der Frage: Wofür steht die Partei? Wohin wollen wir? Die Rede ist eine große Chance, die Mitglieder für ihre Vision zu begeistern.

Als SPD-Chefin Nahles aufgab, hieß es, sie sei brutal aus dem Amt gemobbt worden. Droht so etwas auch bei der CDU?

Hier können wir uns von der SPD sicher nichts Positives abschauen. Man löst Probleme nicht kurzfristig, indem man von Jahr zu Jahr seine Führung auswechselt. Ich rate uns sehr zu Arbeit an der Sache und mehr gemeinsamen Kampfgeist.

Hat AKK alles richtig gemacht?

Niemand macht alles richtig. Aber entscheidend ist, ob man die Lehren daraus zieht. Annegret Kramp-Karrenbauer hat beispielsweise in wirklich ausgezeichneter Weise den Schulterschluss mit der CSU wiederhergestellt. Niemand kann sich mehr vorstellen, wie wir noch vor eineinhalb Jahren miteinander umgegangen sind. Dann das Klimapaket: Dass es nun diesen Kompromiss gibt, den alle mittragen können, ist ihr Verdienst.

Sie haben mit der Frauen Union einen ehrgeizigen Antrag auf Parität gestellt, der soll nun aber an eine Kommission verwiesen werden. Enttäuscht?

Die Frauen Union fordert mehr Entschiedenheit und Tempo, wenn es um die bessere Repräsentanz von Frauen in der CDU, in Ämtern und Mandaten geht. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Parteien der Mitte und können uns ein Weiter so nicht mehr leisten. Vor allem angesichts der Tatsache, dass der Anteil von Frauen in den Parlamenten zurückgeht.

Also ist das doch eine Niederlage?

In meiner Partei braucht es für grundlegende strukturelle Veränderungen einen langen Atem. Und den haben wir. Klar ist aber auch: Das Thema wird sich nicht einfach in Luft auflösen, genauso wenig wie das Thema Klimaschutz. Deshalb: 2020 geht es weiter mit wirksamen Vorschlägen zur Änderung unserer Satzung.

Viele sagen, bei 25 Prozent Frauenanteil in der CDU gibt es einfach nicht genug Frauen, um die Posten auf jeder Ebene paritätisch zu verteilen.

Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung. Wenn Sie in einem Theater reservierte Plätze haben, werden Sie immer Menschen finden, die diese Plätze auch besetzen. Wir haben rund 110­ 000 Frauen in der CDU, mehr als genug, um all die Positionen zu besetzen, um die wir ringen.