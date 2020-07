Am heutigen Donnerstag beraten dieüber den neuen Bußgeldkatalog 2020 . Mittlerweile 14 von 16 Bundesländern seien dazu übergegangen, den alten Bußgeldkatalog wieder anzuwenden , teilte der Sprecher des Saar-Verkehrsministeriums in Saarbrücken mit. Das Bundesverkehrsministerium hatte vor einer Woche mitgeteilt, dass die in dervorgesehenenwahrscheinlich nichtig sind - wegen eines „fehlenden Verweises auf die notwendige Rechtsgrundlage“.