Themen in diesem Artikel Angela Merkel

Vor einem Jahr drehte sich alles um ihn. Der Bundesinnenminister schien die Koalition sprengen zu wollen. Heute, kurz vor seinem 70. Geburtstag, bleibt trotz aller Verwerfungen festzuhalten: Er ist immer noch da.

Gut gelaunt und pünktlich kommt Horst Seehofer ins Haus an der Berliner Bundesallee. „Alles läuft entsprechend dem Plan“, sagt er zur versammelten Runde in der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Er bezieht sich schelmisch lächelnd darauf, dass er mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock gefahren ist, so wie es im Ablaufplan steht. An diesem Tag läuft für den Innenminister aber noch mehr nach Plan: Eine Stunde zuvor hat der Bundesrat seinen härteren Asylgesetzen zugestimmt.

Was für ein Kontrast zu dem abgekämpften, blassen Politiker, der vor einem Jahr um diese Zeit mit der Bemerkung ins Fettnäpfchen getreten war, an seinem 69. Geburtstag seien 69 Afghanen abgeschoben worden. „Das war von mir so nicht bestellt“, hatte er locker eingeworfen und damit einen Sturm der Entrüstung geerntet. Kurz zuvor stand im Streit um die Asylpolitik bereits die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU auf dem Spiel und damit die gerade erst mühevoll zusammengezimmerte Bundesregierung.

Trotz allen Streits – die Große Koalition hat durchgehalten, irgendwie, und Seehofer auch. An diesem Donnerstag wird er 70. Und auch wenn der Berliner Polit-Kosmos weniger stark um ihn kreist als damals, denkt er doch nicht ans Aufhören. Wenn es nach ihm geht, ist erst 2021 Schluss. Dann will er sich Zeit für seine Familie nehmen, wandern oder sich der legendären Modelleisenbahn in seinem bayerischen Ferienhaus widmen.

Seehofers Karriere ist ohne die lange politische Beziehung zu Angela Merkel nicht denkbar. Wie es um das Verhältnis der beiden wirklich bestellt ist, wissen wohl nur sie selbst, ausgesprochen über die vielen Verletzungen haben sie sich angeblich nie. Ihren ersten Streit fochten sie 2004 aus. Da saß er schon seit

24 Jahren im Bundestag. Sie war Unions-Fraktionschefin und wollte das Kopfpauschalen-Modell durchdrücken: Alle gesetzlich Versicherten sollten dieselben Beiträge zur Krankenversicherung zahlen – von der Putzfrau bis zum Millionär. Dem langjährigen Sozialpolitiker ging das gegen den Strich. Er trat als Protest von seinem Amt als ihr Stellvertreter zurück. Die Auseinandersetzung war ein Vorgeschmack auf seine besondere Art der Konsequenz.

Dem staunenden Publikum boten Seehofer und Merkel auch später Dramen, wie man sie auf offener politischer Bühne so selten zu sehen bekommt. Höhepunkt war die Szene auf dem Münchner Parteitag Ende 2015, als der CSU-Chef der CDU-Chefin im Streit um die Flüchtlingspolitik eine Lektion erteilte, während sie danebenstand. „Wie ein Schulmädchen“ habe er die mächtige Kanzlerin abgekanzelt, hieß es später. Mindestens so demütigend konnte Seehofer als CSU-Vorsitzender aber auch mit Partei­freuden umspringen, die er, wenn es ihm gerade passte, gerne vor versammelter Mannschaft abwatschte.

Manchmal lobt er Merkel auch

Inzwischen ist Merkel nicht mehr CDU-Chefin und Seehofer nicht mehr CSU-Chef. Von beiden wich in den Monaten nach ihren Rücktritten sichtbar eine Zentnerlast. Der Innenminister machte sich an die Umsetzung seines „Masterplans Migration“, die Kanzlerin konzentrierte sich aufs Regieren. „Sie ist in dieser Regierung die Beste“, sagt er heute. Eine Frage zu Merkels kürzlichem unübersehbaren Zittern bei zwei öffentlichen Auftritten nutzte Seehofer für einen Kommentar in eigener Sache. Er habe sich nie an Ferndiagnosen beteiligt, sagte er, „weil ich allzu häufig Gegenstand solcher Ferndiagnosen war, und zwar über Jahre, insbesondere von denen meiner parteipolitischen Freunde“. Ein Seitenhieb auf seine CSU.

Nicht nur Bemerkungen wie diese machen deutlich, wie gekränkt Seehofer über seine Entmachtung in Bayern noch immer ist – und wie sehr er der Zeit als Ministerpräsident nachtrauert. Es vergeht kaum ein öffentlicher Termin, auf dem er nicht sinniert, welche Dinge er damals angepackt hat. „In meiner früheren Verwendung als bayerischer Ministerpräsident …“, so leitet er diese Exkurse gerne ein.

Das Amt, das er zehn Jahre innehatte, war aus seiner Sicht der Gipfel seiner Laufbahn, den er hart erklimmen musste. Als er 2007 im Rennen um die Nachfolge von Edmund Stoiber als CSU-Chef gut im Rennen lag, lancierten Parteifreunde Informationen über eine außereheliche Beziehung, aus der eine Tochter hervorging. Und obwohl Seehofer

öffentlich beteuerte, zu seiner Frau Karin und den drei Kindern zurückzukehren, musste er seine politischen Ambitionen zunächst zurückstellen.

Im vergangenen Jahr zwang ihn die neue Generation um Markus Söder zum Rücktritt. In Januar verlor er auch noch den Posten als CSU-Vorsitzender. Er macht kein Hehl daraus, dass er, der sich aus einfachen Verhältnissen nach oben gekämpft hat, beides gern noch länger geblieben wäre. Seehofers Vater war Bauarbeiter, seine Mutter Hausfrau, er wuchs mit drei Geschwistern in Ingolstadt auf. Seine Strebsamkeit half ihm: Er absolvierte die mittlere Reife, wurde Verwaltungs-Betriebswirt, stieg über die Junge Union in die Politik ein und schaffte mit 31 Jahren den Sprung in den Bundestag.

Weiß wie die Geschäfte laufen

Sein Ruf unter den Kollegen in Berlin ist durchwachsen. Erratisch und empfindlich sei er, monieren nicht wenige. Der Unterschied zu seinem Vorgänger Thomas de Maizière sei drastisch gewesen. Legte dieser viel Wert auf Vorab-Absprachen mit den Koalitionären von Union und SPD und kam stets gut vorbereitet in die Sitzungen der Innenpolitiker, tauchte Seehofer auch gern mal plötzlich mit nicht abgestimmten Gesetzentwürfen auf. Und aus der Opposition heißt es, der Minister habe auch nach mehr als einem Jahr im Amt noch keine Ahnung von seinem Haus. Dabei wisse er doch durch seine jahrzehntelange Erfahrung als früherer Gesundheits- und Landwirtschaftsminister, wie das Geschäft laufe. Auch wenn Seehofer selbst sagt, Kritik gehöre zur Politik, fühlt er sich davon oft tief getroffen. Als sich unlängst Moderator Thomas Gottschalk im Berliner Innenministerium für eine Kampagne für Sicherheits- und Rettungskräfte ins Zeug legte, fragte Seehofer ihn scherzend, warum er nicht Innenminister sei. Und gab ihm gleich darauf die Antwort: „Ihnen würde der Spaß vergehen.“

Immerhin – der Minister schaut nicht mehr so verletzt, wenn er Berichte der Presse zitiert, von der er sich notorisch falsch verstanden fühlt. Der „Spiegel“-Titel „Der Gefährder“ hat ihm am meisten zugesetzt. Es dauerte länger als ein halbes Jahr, bis er nicht mehr unentwegt darüber sprach. Ähnlich der Beitrag einer Journalistin, die ihm wegen seiner Heimatabteilung eine Nähe zur Blut-und-Boden-Ideologie der Nazis unterstellte. Wochenlang lief er mit einer Kopie des Artikels im Jackett durch Berlin.

Während einige seine Beharrlichkeit für Starrsinn halten, sehen andere ihn als verlässlich und engagiert. Zwischen ihm und der nach Brüssel entschwundenen Ex-Justizministerin Katarina Barley und den sich traditionell befehdenden Ministerien lief es gut. Die Sozialdemokratin schätzte seinen Rückhalt beim Kampf gegen überhöhte Mieten. „Vergesst mir die kleinen Leute nicht“, hatte Seehofer zum Abschied vom Parteivorsitz gesagt, und tatsächlich wissen viele Kollegen vor ­allem den Sozialpolitiker Seehofer zu würdigen. Aus seinem Umfeld heißt es, er habe als einer der wenigen CSU-Politiker von vornherein Sympathie für die Grundrente von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gezeigt.

Nur einmal zwang die Gesundheit Seehofer, von seiner nie endenden Aktivität abzulassen. 2002 setzte ihn eine verschleppte Herzmuskelentzündung außer Gefecht. Seehofer schwebte in Lebensgefahr und begann, über sein Arbeitspensum nachzudenken. Weniger ist es dennoch nicht geworden. Als Innenminister hat er ein Amt, das er als „das anstrengendste und verantwortungsvollste meiner Karriere“ bezeichnet.

Urlaub macht er selten. Unter der Woche lebt er auf 15 Quadratmetern in seiner Dienstwohnung im Berliner Ministerium. Nur manchmal igelt er sich zum Ausspannen im Keller seines Ferienhauses in Schamhaupten ein. Und spielt mit seiner Modelleisenbahn, auf der es, so berichten es die wenigen, die dort schon einmal sein durften, auch eine Figur von Angela Merkel gibt.