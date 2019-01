Föderalismus Bund ringt mit Ländern um den Digitalpakt

© Foto: BEACHTEN: NPG-LIZENZ Lizenzfreie Stockfotonummer: 549457975 primary education, childhood, technology and people concept - close up of elementary school students with backpacks and tablet pc computers - Bilder Download am 2017 für POLI Foto: ©Syda Productions/Shutterstock.com

Berlin / Mathias Puddig und Roland Muschel

Zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode kommt am Mittwoch der Vermittlungsausschuss zusammen. Thema sind die Grundgesetzänderungen, mit denen unter anderem die Grundlage für den „Digitalpakt Schule“ gelegt werden soll.

Darum geht es: Grund für den Streit sind die Verfassungsänderungen, die im Dezember im Bundestag beschlossen wurden. Konkret geht es um die Artikel 104c, 104d, 125c und 143e. Die Änderungen wirken sich auf diverse Bereiche aus, etwa den sozialen Wohnungsbau. Prominentestes Opfer des Konfliktes ist aber der „Digitalpakt Schule“. Nachdem alle Ministerpräsidenten im Bundesrat gegen die Verfassungsänderungen gestimmt haben, konnte das Milliarden-Programm für den Ausbau konnte nicht, wie lange versprochen, zum Jahreswechsel starten. Das ist ein Problem, weil viele Schulträger ihre Investitionen zum Beispiel ins W-Lan und in Smartboards vertagen, bis die Mittel endlich fließen können.

Darum geht das nicht ohne Verfassungsänderung: Ob das Grundgesetz wirklich geändert werden muss, damit der Digitalpakt starten kann, ist umstritten. Vor allem Baden-Württemberg und einige unionsgeführte Länder glauben, dass das Geld auch so fließen kann. Am Ende spielt das aber eine geringe Rolle, denn die Bundesregierung geht davon aus, dass eine Änderung des Artikels 104 nötig ist. Auch FDP und Grüne im Bundestag sehen das so. Gemeinsam mit Unions-, SPD- und Linksfraktion tragen sie den Kompromiss. Nur die AfD blieb außen vor.

Das wollen die SPD-Länder: Der Konflikt verläuft nicht nur zwischen Bund und Ländern. Auch die Länder selbst sind sich nicht einig. Die SPD-Ministerpräsidenten stören sich an einer Formulierung, derzufolge Geld des Bundes „mindestens in gleicher Höhe durch Landesmittel für den entsprechenden Investitionsbereich zu ergänzen“ sind. Heißt im Klartext: Für jeden Euro vom Bund müssen die Länder einen eigenen Euro dazugeben. Das lehnen sie ab, weil sie fürchten, dass es ihre Möglichkeiten übersteigt.

Darum lehnen die Unions-Länder und Baden-Württemberg das ab: Vor allem die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen haben grundsätzliche Bedenken. Sie fürchten, dass der Bund ihnen zu sehr reinredet, vor allem in der Schulpolitik. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnt sogar vor der „bundesweiten Einheitsschule“. Dem widerspricht SPD-Bildungspolitiker Oliver Kaczmarek. „Keiner will eine Einheitsschulpolitik“, sagt er. Das gebe die geplante Verfassungsänderung auch gar nicht her.

Das schlagen die fünf Länder stattdessen vor: Auf die Mittel aus dem Digitalpakt wollen die fünf Länder trotzdem nicht verzichten. Sie schlagen deshalb vor, dass der Bund ihnen einfach mehr von der Umsatzsteuer abgibt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will zudem mit den anderen vier weiteren Ländern vorschlagen, den Digitalpakt von der Grundgesetzänderung abzukoppeln. „Das wird der erste Anlauf sein von unserer Seite. Wenn wir das erreichen, wird es schnell umsetzbar sein“, sagte er am Dienstag in Stuttgart.

Das macht der Vermittlungsausschuss: Das Gremium soll einen Kompromiss erarbeiten. Dazu treffen sich ab Mittwoch Abend die 32 Mitglieder. Je 16 Mitglieder kommen aus dem Bundestag (Anzahl nach Fraktionsstärke) und dem Bundesrat (ernannt von der jeweiligen Landesregierung). Den Vorsitz des Gremiums übernimmt voraussichtlich Hermann Gröhe (CDU, Bundestag). Er wird vertreten von Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern).

Das passiert beim Auftakt: Es wird es wohl erst einmal krachen. Nachdem sich der Vermittlungsausschuss konstituiert hat, ist die Stunde des Austausches gekommen. Dabei dürfte es Beobachtern zufolge nicht nur laut werden, sondern auch spät. Das Treffen, das bis in die Nacht angesetzt ist, könnte dazu beitragen, die komplizierten Konfliktlinien ein wenig zu begradigen, mit einer sofortigen Lösung rechnet niemand.

So viel Zeit darf sich der Vermittlungsausschuss nehmen: Theoretisch kann der Vermittlungsausschuss so lange verhandeln, wie er zur Problemlösung braucht. Formale Fristen gibt es nicht. Allerdings sagen die meisten Politiker, dass eine Lösung bis Mitte Februar angestrebt wird. Das wäre wohl der letztmögliche Zeitpunkt, um die Mittel aus dem Digitalpakt zu Beginn des kommenden Schuljahres fließen zu lassen.