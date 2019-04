Es war ein Bild, das sich ins kollektive Gedächtnis der Deutschen brannte: Vor laufenden Kameras wurde Post-Chef Klaus Zumwinkel 2008 aus seinem Haus abgeführt. Endlich, signalisierten die Bilder, wird auch mal ein Manager eingebuchtet. Dabei war Zumwinkel de facto gar nie im Gefängnis: Durch eine Millionenkaution kam er auf freien Fuß, wurde am Ende des Prozesses wegen Steuerhinterziehung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Nicht alle Top-Manager hatten vor Gericht so viel Glück. Der Pauschalverdacht, dass Reiche und Mächtige sich schon irgendwie aus den Klauen der Justiz winden könnten, stimmt so nicht. Die Liste von Top-Managern in Haft wird länger. Mancher wirft Staatsanwälten sogar besonderen „Jagdeifer“ vor.

Prominentestes Beispiel: FC­Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Wegen Steuerhinterziehung wurde er 2014 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Mehr als eineinhalb Jahre saß er auch ab, einen großen Teil als „Freigänger“.

Wegen Untreue im Zuge der Insolvenz von Arcandor (Karstadt-Quelle) wurde 2014 Top-Manager Thomas Middelhoff zu drei Jahren Haft verurteilt – und noch im Gericht wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen. Fünf Monate saß er dort, den Rest der Strafe verbüßte er im offenen Vollzug. In einem Buch beschrieb er die Haft-Erfahrung als traumatisch.

Auch Banker hat es schon erwischt: Eine Haftstrafe von achteinhalb Jahren setzte es 2012 für den Ex-BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky, weil er 44 Millionen Euro Schmiergeld von Formel-1-Chef Bernie Ecclestone für einen Aktiendeal angenommen hatte. Inklusive U-Haft saß Gribkowski fünf Jahre im Gefängnis, 2016 kam er vorzeitig frei.

Die juristische Aufarbeitung des Abgas-Skandals der deutschen Autoindustrie ist noch nicht abgeschlossen. Doch mehrere Manager haben bereits Hafterfahrung gesammelt. Ex-Audi-Chef Rupert Stadler saß 2018 fünf Monate wegen Betrugsverdachts in U-Haft. Derzeit ist er auf freiem Fuß, die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter. Bereits 2015 musste der Ex-Chef der Motorenentwicklung bei VW, Wolfgang Hatz, wegen der Manipulationen in U-Haft. Nach neun Monaten kam er gegen Kaution frei.

USA-Reisen sind Managern von VW und Audi indes nicht zu empfehlen: Dort drohen drakonische Strafen wegen der Abgasmanipulationen. Einige Führungskräfte wurden bereits verurteilt – in Abwesenheit. Ein 49-jähriger VW-Manager war aber 2016 beim Urlaub in Florida verhaftet worden. Das Urteil gegen ihn: sieben Jahre Gefängnis.