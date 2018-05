Kommentar Mathias Puddig zur Digitalisierung der Schulen Bildungsministerin stößt Länder vor den Kopf

Berlin / Mathias Puddig

Als Anja Karliczek vor wenigen Tagen ihre Politik skizzierte, formulierte sie das wie folgt: „Wir müssen uns alle an den Händen fassen und gemeinsam springen.“ Die Digitalisierung gehe alle an, da dürfe niemand zurückgelassen werden.

Die Bundesbildungsministerin hat in ihrer noch sehr kurzen Amtszeit kaum eine Rede gehalten, in der sie nicht für Dialog und Zusammenarbeit warb. In der Theorie weiß sie es also. Warum klappt das dann in der Praxis nicht? Schon zum zweiten Mal in nur wenigen Wochen hat die Ministerin ihre Kollegen in Bund und Ländern vor den Kopf gestoßen. Erst veröffentlichte sie ihre Vorstellungen über den Nationalen Bildungsrat in einem Internetblog, ohne vorher das Gespräch zu suchen. Wenig später teilt Karliczek mal eben mit, dass die Länder sich am Digitalpakt beteiligen müssen. Zusätzliche Kosten: mindestens eine halbe Milliarde Euro. Überraschung!

Solche Alleingänge wären für jeden Politiker heikel. Wer aber in der Bildungspolitik etwas erreichen will, für den sind sie gefährlich. Denn Bildung ist Ländersache, und daran soll – das hat sogar der Koalitionsvertrag noch einmal festgestellt – nichts geändert werden. Zudem erwarten auch Schüler, Eltern und Lehrer, dass sie mitreden dürfen, und zwar zurecht.

Dass Anja Karliczek die anderen überrumpelt, ist umso unverständlicher, als es bei den Zielen ja eigentlich Einigkeit gibt. Niemand hat etwas dagegen, die digitale Infrastruktur in den Schulen auszubauen und die Schulabschlüsse in Deutschland wenigstens ein bisschen vergleichbarer zu machen. Wenn Länder, Opposition und sogar der Koalitionspartner jetzt den Druck auf die Bundesministerin erhöhen, hat sie sich das deshalb selbst zuzuschreiben.