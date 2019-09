Wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahrs kommen von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wenig gute Nachrichten: Laut Landeschefin Doro Moritz ist der Lehrermangel an baden-württembergischen Schulen nach wie vor ein großes Problem. Heute Morgen will die Gewerkschaft in Stuttgart erläutern, wo es im Schulsystem sonst noch hakt.

Schulen warten auf Reformen

Moritz hat bereits darauf hingewiesen, dass Schüler, Lehrer und Eltern im Südwesten nach wie vor Reformen warten, die die grün-schwarze Regierung angekündigt hat. Für rund 1,5 Millionen Schüler beginnt am 11. September der Unterricht wieder. Nach vorläufigen Zahlen sind darunter rund

94.000 Schulanfänger.