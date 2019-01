Mobilfunk Bieterkampf: Warum 5G nicht für den Ausbau in der Fläche taugt

Bieterkampf: Warum 5G nicht für den Ausbau in der Fläche taugt

Next

5G-Antenne auf einem Testgelände in Nordrhein-Westfalen: Bringt der neue Standard den Durchbruch für schnelles Internet? © Foto: Oliver Berg/dpa

Berlin / Igor Steinle

Mit United Internet bekommt Deutschland wieder einen vierten Netzanbieter. Das Unternehmen teilte gestern mit, dass man bei der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen im Frühjahr mitbieten wird. Die Debatte um den neuen Mobilfunkstandard hat sich zuletzt enorm zugespitzt. Verpasst Deutschland den Anschluss, wenn 5G nicht sofort flächendeckend ausgebaut wird? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Brauchen wir „5G an jeder Milchkanne“? Nein, hat Forschungsministerin Anja Karliczek gesagt – und damit herbe Kritik auf sich gezogen. „Mich besorgt, dass momentan mit einer Erwartungshaltung diskutiert wird, die kurzfristig nicht erfüllbar ist“, sagte sie nun dieser Zeitung. Zu Recht? Tatsächlich geht es bei der Versteigerung im Frühjahr nur um Mobilfunkfrequenzen, die eine sehr geringe Reichweite von etwa einem Kilometer haben. Deswegen eignen sie sich nicht für eine flächendeckende Versorgung. „Man bräuchte über 300 000 Antennen, das sind zehn Mal so viele wie heute“, beschreibt ein Sprecher der Bundesnetzagentur das Problem. „Wir müssten einen Wald aus Mobilfunkmasten errichten.“

Weil das zum einen enorm teuer würde, Schätzungen gehen von 60 Milliarden Euro aus, und mit Sicherheit auch großen Widerstand in der Bevölkerung hervorrufen würde, ist ein flächendeckender 5G-Ausbau noch nicht vorgesehen. „Es geht uns darum, zunächst 4G, also LTE, flächendeckend auszurollen. Das ist machbar. 5G ist mit den Frequenzen, die uns heute zur Verfügung stehen, nicht flächendeckend ausbaubar“, sagte Karliczek. Deswegen würden jetzt erst Schwerpunkte gesetzt, um in einer nächsten Stufe, wenn weitere Wellenlängen frei werden, auch 5G flächendeckend auszubauen. „Das erreichen wir aber nicht morgen und auch nicht übermorgen.“ Betriebe, die auf die neue Technologie angewiesen sind, können aber ein eigenes Netz ausbauen. Für sie wird ein bestimmter Frequenzbereich reserviert.

Wann kommt der Ausbau in der Fläche? 2022 werden „Flächenfrequenzen“ in einem niedrigeren Spektrum frei und versteigert. Sie haben eine größere Reichweite und eignen sich deswegen für einen flächendeckenden Ausbau. „Die Frequenzen können für 5G oder auch LTE verwendet werden“, sagt Nick Kriegeskotte, Mobilfunkexperte beim Branchenverband Bitkom. Dort geht man davon aus, dass LTE noch lange eine wichtige Rolle spielen wird, „auch weil 5G-fähige Endgeräte noch gar nicht zur Verfügung stehen“, so Kriegeskotte.

Was ist mit den aktuellen Funklöchern? Wer 5G-Lizenzen erwerben will, muss sich verpflichten, bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte je Bundesland, alle Bundesautobahnen, die wichtigsten Bundesstraßen sowie die wichtigsten ICE-Trassen mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde zu versorgen. Für Landstraßen und übrige Schienenwege wird 50 Megabit verlangt. Außerdem wird momentan noch „lokales Roaming“ diskutiert. Dabei würden Handynutzer, die bei ihrem Anbieter im Funkloch stecken, automatisch mit dem Netz eines anderen Telekommunikationskonzerns verbunden werden. Die Netzbetreiber halten diese Auflagen jedoch für unverhältnismäßig und haben dagegen geklagt. Der Ausgang ist offen. Telekom, Vodafone und Telefónica beschweren sich auch, dass Auflagen für neue Netzbetreiber zu anspruchslos sind. Gemeint ist die Firma United Internet (1&1, web.de, GMX), die am Donnerstag mitteilte, dass sie bei der 5G-Auktion auch mitbieten wird. Experten erhoffen sich mehr Wettbewerb und günstigere Preise.

Ist 5G ein Sicherheitsrisiko? In Deutschland wird momentan über den Einsatz von Huawei-Produkten beim Ausbau des 5G-Netzes diskutiert. Die USA werfen dem Netzwerkhersteller eine zu große Nähe zu den chinesischen Behörden vor und sehen den Konzern als Gefahr für ihre Cybersicherheit. Huawei ist dort deswegen praktisch vom Markt ausgeschlossen, US-Behörden drängen andere Staaten, ihrem Beispiel zu folgen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) sieht bislang keine konkreten Beweise für einen Spionageverdacht. In Bonn hat Huawei ein Sicherheitslabor eröffnet, wo das BSI mithilfe der geheimen Quellcodes die Sicherheit der Produkte selbst testen kann.

Erzeugt 5G Krebs? In den vergangenen Wochen war auch eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Strahlungen, die mit 5G verbunden sind, die Gesundheit gefährdet. Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, sieht diese Gefahr – wenn alle Grenzwerte eingehalten werden – nicht: „Wenn der Aufbau der nötigen Infrastruktur umsichtig erfolgt, sind auch durch 5G keine gesundheitlichen Wirkungen zu befürchten.“