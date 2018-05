Umwelt Bienen: kleine Tiere mit großer Wirkung

Next

Die Anzahl der Bienenvölker und Imker in der Bundesrepublik. © Foto: SWP GRAFIK

Der Imker Maik Zehm prüft in einem Sonnenblumenfeld im Oderbruch nahe Lebus (Brandenburg) die Honigproduktion. © Foto: Patrick Pleul / DPA

Berlin / Thomas Block und Mathias Puddig

Bienen sind unentbehrlich als Bestäuber. Doch sie leiden unter Monokultur und Pestiziden. Die Zahl der Imker steigt.

Als die Bundeskanzlerin auf die Bienen zu sprechen kommt, zeichnen Überraschung und Entsetzen das Gesicht von Katrin Göring-Eckardt. Angela Merkel hätte ihre Rede in der Haushaltsdebatte auch mit dem Iran beenden können, mit Steuerentlastungen oder mit der Digitalisierung. Die Kanzlerin aber entscheidet sich für etwas, „was einem manchmal vielleicht klein vorkommt, was aber ganz groß ist. Denn: Die Bienen stehen pars pro toto für das, was wir unter Artenvielfalt verstehen.“

Noch im November hatte Göring-Eckardt viel Spott geerntet, als sie beim Grünen-Parteitag sagte: „Wir wollen, dass jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß: Wir werden uns weiter für sie einsetzen!“ Ein halbes Jahr später sind die Bienen tatsächlich ganz oben gelandet. Merkel, unter Helmut Kohl selbst Umweltministerin, hat sie zur Chefsache gemacht. Doch Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt klatscht nicht. Sie dreht sich nach hinten zur Kollegin Annalena Baerbock und empört sich. Später erklärt sie: „Merkel hat zu den Bienen gesagt, man soll jetzt mal dran denken – aber nur dran zu denken reicht doch niemals.“

Bienenschutz ist Mainstream geworden

Politiker aus fast allen Parteien und Umweltschutzaktivisten verschiedener Organisationen nutzen den Weltbienentag an diesem Sonntag, um für Bienen, Artenvielfalt und Umweltschutz zu werben. Sie werben damit aber auch für sich selbst. Denn gegen die Biene kann nun wirklich niemand etwas haben, sie vereint Jung und Alt, Stadt und Land, sogar links und rechts. „Das Thema ist im Mainstream angekommen“, sagt Katrin Göring-Eckardt. Es nehme viele emotional sehr mit.

Kaum jemand wirft sich aber so öffentlichkeitswirksam ins Zeug wie Julia Klöckner. Am Tag nach Merkels Rede steht die Landwirtschaftsministerin im Hof ihres Berliner Dienstsitzes und schneidet ein rotes Band durch, das um zwei Bienenstöcke hängt. Von einer Eröffnung kann keine Rede sein, schließlich sind die Bienen die ganze Zeit ein- und ausgeflogen, ohne die Schleife zu beachten. Beachtung bekommt aber die Ministerin: „Wir heißen unsere neuesten Mitarbeiter im Bundesministerium willkommen. Sie sind klein, sie sind fleißig.“

Seit ihrem Amtsantritt wiederholt Klöckner immer wieder, dass Dinge, die den Bienen schaden, uns allen schaden und deswegen vom Markt müssen. Bienen seien systemrelevant. Das ist unbestreitbar richtig: Die Biene ist in Deutschland nach Schwein und Rind das drittwichtigste Nutztier. Ihre Bestäubungsleistung wird hierzulande mit zwei Milliarden Euro pro Jahr angegeben. Weltweit sollen es 153 Milliarden sein. „Und wenn sie auch klein sind, ihre Wirkung ist groß“, dichtet Klöckner. Ein Supermarkt hat das deutlich gemacht, indem er alle Produkte aus den Regalen räumte, die es ohne Bienen nicht mehr gäbe. Übrig blieb nur ein Drittel. Allerdings: Ob diese Produkte gefährdet sind und ob es tatsächlich ein Bienensterben gibt, ist umstritten.

Bedroht oder nicht?

„Die Honigbiene wird das letzte Insekt sein, das ausstirbt“, sagt der Hohenheimer Bienenforscher Peter Rosenkranz. „Sie ist nicht bedroht, solange es Imker gibt.“ Die Zahl der Imker steigt seit mehr als zehn Jahren wieder. Die Zahl der Völker wächst ebenfalls, wenn auch etwas langsamer. Peter Maske, Präsident des Deutschen Imkerbundes, sieht das anders. Vor 50 Jahren habe sein Verein noch 2,5 Millionen Bienenvölker gezählt, jetzt sind es weniger als 800.000. „Deutschland kann gerade mal 20 Prozent seines Honigbedarfs selbst decken“, sagt Maske. Monokulturen und Pestizide würden den Bienen sehr zu schaffen machen.

„Diesen Winter hatten wir einen Verlust von 20 Prozent“, sagt Maske. 180.000 Bienenvölker hätten die kalten Monate nicht überlebt. Und das seien nur die von Imkern umsorgten Honigbienen. „Wir wissen nicht, wie es den Wildbienen geht.“ Wenn derzeit vom Bienensterben die Rede ist, wird gerne eine Studie des Entomologischen Vereins Krefeld zitiert. Der hat Insektenfallen ausgewertet und festgestellt, dass im Jahr 2016 nur noch ein Viertel so viele Tiere darin waren wie im Jahr 1989.

„Die Bienen sind gute Symbolträger“, sagt Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Da ist er ganz bei Merkel. Tatsächlich gehe es um das Insektensterben, um die Abnahme der Biodiversität. Um die zu erhalten, brauche es „einen völlig neuen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ und ein Umdenken in der Landwirtschaftsförderung. „Die Agrar-Milliarden müssen neu verteilt werden.“ Weg von der industriellen, hin zu umweltverträglicheren, insektenfreundlicheren Landwirtschaftsformen.

Alles Themen, die in der Zuständigkeit des Landwirtschaftsministeriums liegen. Katrin Göring-Eckardt erwartet von der Agrarministerin allerdings nicht viel: „Ich glaube, dass Frau Klöckner den Anspruch an sich selbst hat, etwas zu bewirken. Real passiert aber viel zu wenig.“