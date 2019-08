Am Mittwoch hat der YouTuber Rezo die Bundespressekonferenz in Berlin besucht. Ihm hat die Sitzung nach eigenem Bekunden ganz gut gefallen. Im Mai hatte er mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ für Aufsehen gesorgt.

„Der labert halt scheiße“, hatte Rezo Regierungssprecher Steffen Seibert in Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“ vorgeworfen. „Jeder Mensch, wenn er das sieht, spürt: Ey, der verarscht mich gerade.“ Am Mittwoch hat sich der YouTuber selbst ein Bild verschafft und die Bundespressekonferenz in Berlin besucht: „Ich wollte mir das mal angucken“, sagte der (nach wie vor blauhaarige) Influencer nach der Veranstaltung den Partnerzeitungen der „Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft“ (Donnerstagausgabe).

Rezo von Tilo Jung eingeladen

Rezo war nach eigenen Angaben von „Jung und naiv“-Macher Tilo Jung eingeladen worden, der selbst Mitglied der Bundespressekonferenz ist und auf dessen Zusammenschnitte der Sitzungen sich Rezo in seinem „Zerstörungs-Video“ vielfach bezog. Zur Erinnerung: Vor der Europawahl im Mai hatte Rezo mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ für Aufsehen gesorgt.

Rezo trifft stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer

Bei der Bundespressekonferenz konnte „der Zerstörer“ keinen weiteren Schaden anrichten. Als Gast hat man dort kein Fragerecht. Jung hingegen machte mit Fragen über die Inlandflügen von Politikern wieder die Klimapolitik zum Thema. Nach der Sitzung stellte er seinem Gast die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer vor. Rezo hat die Sitzung nach eigenem Bekunden ganz gut gefallen. Vielleicht auch, weil Seibert durch Demmer vertreten wurde. Das Kennenlernen wäre sonst bestimmt etwas frostig ausgefallen.

Mehr als 70 weitere YouTuber stellten sich hinter Rezos Video

Mit seinem CDU-kritischen Video sammelte Rezo, der hauptsächlich Musikvideos veröffentlicht, bis zum Wahltag fast 10 Millionen Klicks. Kurz danach schob er ein weiteres Video hinterher, in dem sich mehr als 70 weitere YouTuber hinter die Aussagen des 26-Jährigen stellten.

