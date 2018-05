Kommentar Günther Marx zur Vertuschung beim Bamf Bamf setzte auf falsche Strategie

Günther Marx

Auch jene, die die Grenzöffnung im Herbst 2015 als Akt der Humanität verteidigen, werden nicht leugnen, dass in den Folgemonaten der Staat unter dem Druck der Massenzuwanderung über längere Zeit die Kontrolle verloren hat. Dennoch tauchten auch in diesem Durcheinander früh Hinweise auf, dass es in der Bremer Außenstelle des Bamf – und vermutlich auch anderswo – nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Das war schon Anfang 2016.

Was dann folgte, ist ein Beispiel dafür, wie eine Behörde aus politischer Befürchtung heraus, aber im Ansatz grundfalsch reagierte. Man zog eine Verantwortliche aus dem Verkehr und wollte Ruhe! Vertuschen ist das Wort dafür. Da passt ins Bild, dass eine nach Bremen berufene neue Amtsleiterin, die die Asylentscheidungen ihrer Vorgängerin ohne Rücksichtnahme untersuchte, rasch wieder nach Bayern zurückversetzt wurde.

Der Fall hat jetzt – zwei Jahre nach dem Anfangsverdacht – die Politik erreicht. Seine Handhabung und die verflossene Zeit sind der eigentliche Skandal und Wasser auf die Mühlen jener, denen die ganze Richtung nicht passt. Da kommt noch was ins Rollen.