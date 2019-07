In Sondersitzungen von Ausschüssen des Bundestags an diesem Mittwoch müssen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Anja Karliczek (CDU) jeweils Rede und Antwort stehen. Beide Politiker sind wegen verschiedener Themen unter Druck geraten.

Scheuer wird am Nachmittag (15.30 Uhr) im Verkehrsausschuss erwartet. Nach dem Scheitern der Pkw-Maut will die Opposition den Druck auf den Minister erhöhen. FDP, Linke und Grüne verlangen in einem gemeinsamen Antrag, das Verkehrsministerium und dessen Behörden müssten „alle Dokumente und Kommunikation“ offenlegen, die mit der Vergabe der Aufträge für Erhebung und Kontrolle der Maut zusammenhingen.

Scheuer hatte bisher die Verträge mit den eigentlich vorgesehen Maut-Betreibern bereits für jeden einsehbar ins Netz gestellt, dies reicht der Opposition aber nicht aus. FDP, Linke und Grüne hatten bereits mit einem Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut gedroht.

Der Verkehrsminister hatte Maut-Verträge mit den Unternehmen Kapsch und CTS Eventim Ende 2018 abgeschlossen - bevor Rechtssicherheit für die Maut bestand. Nach dem Stopp der Maut durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Juni hatte das Ministerium die Verträge sofort gekündigt. Es könnten sich nun Schadenersatz-Ansprüche der Unternehmen ergeben - und damit Millionenkosten für den Steuerzahler.

Im Forschungsausschuss wird ab 14.15 Uhr Forschungsministerin Karliczek erwartet. Die Opposition möchte von ihr Antworten auf die Frage, warum die Bundesregierung Münster den millionenschweren Zuschlag als Standort für eine Batterieforschungsfabrik gegeben hat. An der Wahl Münsters gibt es Kritik - auch, weil Karliczek aus Ibbenbüren in der Nähe von Münster kommt. Die Sitzungen der Ausschüsse sind jeweils nicht öffentlich.