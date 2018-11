Kommentar Thomas Block zum AfD-Parteispendenskandal Auch in der AfD gehört Filz zum System

Auch in der AfD gehört Filz zum System

Thomas Block

Die AfD ist eine Partei, die sich sowohl hartnäckig als auch grundlos als Alternative zum bestehenden System inszeniert. Ihr Parteivorsitzender Alexander Gauland gehörte bereits zum CDU-Establishment als Jens Spahn noch in die Grundschule ging, die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel machte in einem früheren Leben Karriere bei der amerikanischen Unternehmensberatung McKinsey und inhaltlich hat man bisweilen das Gefühl, die vermeintliche Alternative orientiert sich an der CSU der 80er Jahre. Trotzdem werden Gauland und Weidel nicht müde, den „Filz der Altparteien“ zu bemängeln und sich als frischen Neustart, als „einzig wahre Rechtsstaatspartei“ zu präsentieren.

Was für ein grandioser Quatsch das ist, zeigt nun auch die Parteispendenaffäre rund um Weidels AfD-Kreisverband. Da lagerten über Monate 130 000 Euro von einem Pharmaunternehmen aus der Schweiz auf einem Sparkassenkonto, ein zinsfreies Darlehen, mit dem Weidel getrost Plakate, Internet-Werbung und Flyer finanzieren konnte. Die Spitzenkandidatin der Partei, die damit wirbt, nur dem deutschen Volk zu dienen, hat Geld von einem außer-europäischen Großspender angenommen. Und wahrscheinlich ist all das ans Licht gekommen, weil ein parteiinterner Rivale Weidel schaden wollte. Viel verfilzter geht es kaum.

Die AfD wird ihre Konsequenzen daraus ziehen müssen. Auch wenn Alice Weidel juristisch wohl nicht verantwortlich ist, ist sie als Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag und als Beisitzerin im Parteivorstand nur noch schwer haltbar. Doch das Problem ist damit längst nicht beseitigt. In der AfD hat der Filz System. Auch ohne Alice Weidel.