Die Bundesrepublik hat für den Fall eines schweren Reaktorunfalls seinen Vorrat an Jodtabletten vervierfacht. Aber wieso hilft Jod eigentlich gegen Strahlung?

Nach einem Bericht des WDR hat das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter 190 Millionen Jodtabletten bei einem österreichischen Hersteller bestellt. Gegenüber dem Sender erklärte Wolfgang Müller, der ehemalige Vorsitzende der Strahlenschutzkommission, das Risiko eines Super-GAU sei trotz des für 2022 beschlossenen Atomausstiegs nach wie vor real. Grund dafür seien auch die vielen Atomkraftwerke, von denen Deutschland umgeben ist.

Die Entscheidung zur Aufstockung der Jodtabletten-Vorräte geht laut BfS auf eine Empfehlung der Strahlenschutzkommission (SSK) zurück. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hatte das Beratergremium der Bundesregierung vorgeschlagen, den Kreis der möglichen Empfänger von Jodtabletten nach Freisetzung von Radioaktivität erheblich auszuweiten.

Beim Hochfahren des Reaktors von Block C des Kernkraftwerks Gundremmingen hat ein Ventil gestreikt. Statt zu schließen, blieben dieses und ein weiteres Ventil offen.

Was kosten so viele Jodtabletten?

Die Kosten für die Aufstockung der bundesweiten Jodtabletten-Vorräte liegen laut Bundesamt für Strahlenschutz bei 8,4 Millionen Euro (netto) und werden vom Bund getragen. Gelagert werden die 190 Millionen Tabletten dezentral. Dafür und für die Verteilung im Fall einer Freisetzung radioaktiver Stoffe sind die Bundesländer zuständig.

Warum hilft Jod gegen radioaktive Strahlung?

Unsere Schilddrüse braucht Jod, um lebenswichtige Hormone zu produzieren. Im Falle einer Kernkraftwerkskatastrophe kann radioaktives Jod freigesetzt werden, welches sich in unserer Schilddrüse ansammelt und Schilddrüsenkrebs verursachen kann. Nimmt man rechtzeitig Jodtabletten, ist die Schilddrüse so „voll“ mit ungefährlichem Jod, dass sie kein radioaktives Jod mehr aufnehmen kann. Das nennt man dann „Jodblockade“.

Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Details zum Verhalten bei Notfällen in der unmittelbaren Umgebung von Kernkraftwerken (Sammelstellen, Evakuierungsrouten, Ausgabestellen für Jodtabletten, etc.) gibt es bei der zuständigen Katastrophenschutzbehörde sowie in den Informationsbroschüren der jeweiligen Kraftwerksbetreiber.

