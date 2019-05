Der Ärztetag in Münster beschäftigt sich auch mit der hohen Arbeitsbelastung vieler Mediziner. Aber ausgerechnet eine Möglichkeit, Mediziner zu entlasten, wird vom scheidenden Ärztepräsidenten gleich zu Beginn in Bausch und Bogen verdammt – die Auslagerung bestimmter Tätigkeiten in andere Gesundheitsberufe nämlich.

Die Aufwertung des Hebammenberufes, eine neue Ausbildung für Psychotherapeuten und das Impfen durch Apotheker seien falsch, schadeten der Professionalität. Dabei gibt es gute Beispiele dafür. Das Impfen in Apotheken etwa funktioniert in der Schweiz gut. Unter anderem deshalb, weil Apotheken länger geöffnet haben als Praxen. Und weil Leute, die eigentlich nur eine Arznei holen wollen, die Grippeimpfung gleich schnell miterledigen lassen. Natürlich brauchen die Pharmazeuten dafür zuvor eine spezielle Weiterbildung und gesonderte Räumlichkeiten. Aber das lässt sich organisieren. In der Schweiz übrigens sind auch Videosprechstunden für Patienten längst nicht nur in entlegenen Bergdörfern bereits eine Selbstverständlichkeit. Damit hat sich die deutsche Ärzteschaft lange schwer getan und tut es zum Teil, wie in Brandenburg, auch heute noch. Aber die Rahmenbedingungen verändern sich rasant. Das wissen gerade auch viele junge Ärzte.

Sie ahnen, wie das enden kann, wenn man sich der Entwicklung verweigert und Patientenwünsche ignoriert: Dann sitzt vielleicht bald der Telemediziner in China, andere Diagnosen erledigt eine US-App und das Selbstimpfungs-Set kommt per Post aus Holland. Und das birgt dann wirklich Gefahren. Deshalb müssen die deutschen Mediziner schnell konstruktive Antworten finden.