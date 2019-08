Themen in diesem Artikel Volkswagen VW

In Wolfsburg haben rund 80 Aktivisten einen Autozug auf dem Zubringer zum VW-Werk gestoppt. Sie wollen damit gegen die Klimakrise demonstrieren, für die sie die Autoindustrie maßgeblich verantwortlich machen.

Mehrere Aktivisten haben am Dienstag in Wolfsburg einen Zug nahe des Volkswagen-Werks gestopptgestoppt. Dieser sei mit neuen Fahrzeugen von Volkswagen beladen, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Der Zug befinde sich auf dem Zubringer ins VW-Werk, der öffentliche Bahnverkehr sei nicht beeinträchtigt. Die Polizei ist nach Angaben des Sprechers mit etwa 15 Beamten vor Ort und beobachtet die Situation. Einen Grund gegen die etwa drei Dutzend Aktivisten einzuschreiten, gebe es derzeit nicht.

Der blockierte VW-Autozug steht in Teilen auf einer Brücke über dem Mittellandkanal.

© Foto: DPA

Einige der Protestler ketteten sich nach Informationen der Wolfsburger Allgemeinen an den Gleisen im Bereich der Tappenbecker Landstraße fest, zudem hätten sich einige der Protestler von der Mittellandkanalbrücke abgeseilt, auf der der Zug in Teilen steht. Der Verkehr auf der Wasserstraße wurde vorübergehend eingestellt.

Ziel der Aktivisten: Produktion von VW verzögern

„Auf den Gleisen der Deutschen Bahn gibt es keine Beeinträchtigungen“, sagte ein DB-Sprecher. Mehrere Umweltschutzgruppen wollen nach Angaben eines Teilnehmers die Produktion beim Autobauer Volkswagen zumindest verzögern. Deshalb sei der Zug zwischen dem VW-Werk und dem Bahnhof in Fallersleben angehalten worden. Mehrere Teilnehmer hätten sich an den Gleisen befestigt. Die Aktion richte sich gegen die Automobilindustrie, die maßgeblich verantwortlich für die Klimakrise sei. Ein VW-Sprecher war zunächst nicht zu erreichen.

Aktivisten auch in der Autostadt in Wolfsburg unterwegs

Den Aktivisten, die der Wolfsburger Allgemeinen zufolge unter anderem von der „Aktion Autofrei“ stammen, geht es offenbar um die Verkehrswende. Auf Twitter schreiben deren Mitglieder: „Wir haben eine weitere Info vom #VW Werkschutz erhalten – wir blockieren Autos in einer menge von 60 LKW-Ladungen!“

Zudem habe man in der sogenannten „Autostadt“ in Wolfsburg einen Globus zum Zwecke des Protests gekapert, schrieben die Aktivisten in einem weiteren Post.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall auf A8 bei Aichelberg Transporter kracht in Polizeiwagen – Mindestens vier Schwerverletzte Am Dienstagmorgen ist auf der A8 ein Transporter in einen Polizeiwagen gekracht. Die Autobahn war für Stunden voll gesperrt.