Partei AfD wegen Spendenaffäre unter Druck

Berlin / Thomas Block

Von den Anschuldigungen gegen die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag hat Kay Gottschalk aus der Tagesschau erfahren. Am Ende des Sonntags, der eigentlich arbeitsfrei sein sollte. Als die Acht-Uhr-Nachrichten verkündeten, dass Alice Weidel 130 000 Euro Wahlspenden von einer Pharmafirma aus der Schweiz erhalten haben soll, war die Ruhe für den Parteivize vorbei.

Denn die Vorwürfe haben es in sich. „Wir haben in Deutschland eine ganz klare Rechtslage“, sagt Sophie Schönberger, Direktorin des Instituts für Parteienrecht und Parteienforschung in Düsseldorf. „Spenden aus dem nicht EU-Ausland sind illegal, wenn sie nicht von einem im Ausland lebenden Deutschen kommen.“ Bereits in den 60er Jahren seien diese Auslandsspenden verboten worden, um die Einflussnahme jener zu begrenzen, die in Deutschland kein Wahlrecht haben.

Zu einem ähnlichen Schluss kam auch der AfD-Kreisverband Bodensee und überwies das Geld im April in Tranchen zurück – sieben Monate nach Erhalt der letzten Spende. „Das ist auf jeden Fall zu spät“, sagt Schönberger. „Eine Rücküberweisung muss unverzüglich geschehen.“ Einem Kreisverband würde man vielleicht eine Karenz von vier Wochen einräumen, so aber müsse das Geld als illegal angenommen bewertet werden. Bedeutet: Die Partei müsse die dreifache Summe, 390 000 Euro, als Strafe zahlen.

Bereits am Sonntag begann das große Schuldzuweisen. Weidel, die nach eigenen Angaben im September 2017 über die „ungebetenen“ Spenden der in Zürich registrierten Firma PWS Pharmawohlesale International AG informiert wurde, betont, dass das Geld nicht auf ihrem Konto landete, sondern auf dem des Kreisverbandes. Der sei zuständig. Die Firma will das Geld lediglich „treuhänderisch für einen Geschäftsfreund“ überwiesen haben. Der Kreisverband und Weidel betonen, dass man sich nachweislich an den Landesschatzmeister gewandt habe, der aber kein Problem gesehen habe. Der Landesverband Baden-Württemberg wiederum sieht die Schuld bei Weidel. Wenn diese von der Spende gewusst hat, trage sie die „Hauptverantwortung“, sagte der Landesvorsitzende Ralf Özkara. Sollte sich bewahrheiten, „dass wir uns im Bereich illegaler Parteispenden befinden, erwarte ich, dass sie von allen Ämtern und Mandaten zurücktritt“, sagte er, wiederholte diese Forderung aber gestern nicht.

Die Partei will die Vorgänge bis Ende der Woche klären. Rechtlich wird Alice Weidel wohl ungeschoren davonkommen. „Sie ist im rechtlichen Sinne nicht für diese Spende verantwortlich“, sagt Sophie Schönberger. „Politisch kann man das aber anders bewerten.“