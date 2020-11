Während Deutschland über Kontaktbeschränkungen und Familienfeste in der Weihnachtszeit diskutiert, treffen sich am Wochenende 600 Delegierte auf dem AfD-Parteitag in Kalkar (NRW). Nicht zuletzt nach dem vehementen Protest der AfD im Bundestag gegen die Masken-Pflicht dort stellt sich die Frage,...